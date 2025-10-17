Ott lesz vége a háborúnak, ahol a háborúról mindig az igazat mondták – magasztos kegyelmi pillanat ez

Vannak az egyetemes politikatörténetnek olyan mondatai, amelyeket szállóigeként hordoz a szívében-fejében generációk láncolata. „We hold these truths to be self-evident”, „die Würde des Menschen ist unantastbar”, „csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van”, „rabok leszünk vagy szabadok”, „hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban”, „a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja, hány évünk is ott fekszik”, „ich bin ein Berliner”, „Mr Gorbachev, tear down this wall”, „all men are created equal”, „le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation”.

Ezekhez a mondatokhoz társul most három sor és egy árvabetű a Truth Socialről:

„President Putin and I will then meet in an agreed upon location, Budapest, Hungary, to see if we can bring this »inglorious« War, between Russia and Ukraine, to an end.” Esély van arra, hogy Budapesten érjen véget az a háború, amivel együtt lélegzünk három és fél éve. Magasztos kegyelmi pillanat ez.