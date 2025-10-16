Videón a történelmi pillanat, amikor Trump bejelenti: „Magyarországon fogunk találkozni”

Magyarországon fogunk találkozni, Orbán Viktor lesz a házigazda – erősítette meg a csütörtök esti sajtótájékoztatón Donald Trump azt a korábbi bejelentését, mely szerint Budapesten rendezik meg a következő békecsúcsot Vlagyimir Putyinnal.

Eljött az ideje

– jelentette ki az amerikai elnök, aki hangsúlyozta, az elmúlt egy hétben több mint 7 ezren haltak meg az orosz-ukrán háborúban, és bár az amerikaiakat nem érinti a gyász, azt reméli, meg tudja állítani a harcokat.

Hozzátette: abban bízik, hogy a Putyinnal való kapcsolata miatt gyorsan meg tudnak állapodni, és azt is megjegyezte, hogy a Közel-Keleten sem hitte senki, hogy békét tud teremteni Izrael és a Hamász között, végül mégis megtette.