Öt dolog, amit már biztosan tudunk Trump és Putyin budapesti béketárgyalásáról

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A bejelentés még friss, de néhány tényt már lehet tudni a hírrel kapcsolatban.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A bejelentés még friss, de néhány dolgot már lehet tudni a hírrel kapcsolatban.
Yuri Ushakov Oroszország egykori amerikai nagykövete, Putyin elnök segédtisztje az orosz állami médiában elmondta, hogy Putyin kezdeményezte az elnökök telefonbeszélgetését, amelyben Trump vetette fel, hogy következő személyes tárgyalásuk helyszíne Budapest lehetne, amibe orosz kollégája rögtön bele is ment.
A két elnök között tökéletes volt az egyetértés.
„Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!” – fogalmazott a Facebook-oldalán a miniszterelnök.
Szijjártó Péter nemrég elárulta, a háború kitörése után felajánlotta orosz és ukrán kollégájának, hogy ha helyszínre van szükségük a béketárgyalásokhoz, Magyarországra számíthatnak.
„Felajánlottam, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, akkor Magyarországra bármikor jöhetnek. Egy órával előtte szóljanak, és mi készen állunk arra, hogy Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantáljunk mindenkinek” – mondta a magyar külüyminiszter.
Egyelőre orosz-ukrán-amerikai háromoldalú békecsúcs nem volt, de Magyarországon legalább a két nagyhatalom vezetője találkozik.
A magyar kormány sokat dolgozott azon a háború kitörése óta, hogy hazánk fővárosában tárgyalhassanak a békéről az oroszok és az amerikaiak.
A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat. A hírről a Reuters is beszámolt, kiemelve, hogy Trump szerint hamarosan Budapesten találkozik Putyinnal, miután a több mint kétórás telefonbeszélgetést eredményesnek nevezte. A hírt perceken belül a Bloomberg, a CBS News, a Le Monde és a BBC is leközölte, ahogyan címlapján írt róla a CNN is.
Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást.
„Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon” – írta a politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában.
Nyitókép: AFP