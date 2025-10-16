Öt dolog, amit már biztosan tudunk Trump és Putyin budapesti béketárgyalásáról

„Felajánlottam, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, akkor Magyarországra bármikor jöhetnek. Egy órával előtte szóljanak, és mi készen állunk arra, hogy Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantáljunk mindenkinek” – mondta a magyar külüyminiszter.

Egyelőre orosz-ukrán-amerikai háromoldalú békecsúcs nem volt, de Magyarországon legalább a két nagyhatalom vezetője találkozik.