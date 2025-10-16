Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Budapest Egyesült Államok

Most érkezett: Orbán telefonon egyeztetett Trumppal

2025. október 16. 21:31

„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. október 16. 21:31
Orbán Viktor

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”

– írta az amerikai elnök.

Orbán Viktor is reagált

„Telefonon egyeztettem Trump elnökkel.

Az előkészületeket megkezdtük.

Magyarország a béke szigete!” – fogalmazott a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

