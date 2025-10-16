Most érkezett: Orbán telefonon egyeztetett Trumppal

Átszakadt egy gát: még az ukránok sem tagadhatják le, mi lesz Budapesten
Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.
„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”
– írta az amerikai elnök.
„Telefonon egyeztettem Trump elnökkel.
Magyarország a béke szigete!” – fogalmazott a Facebook-oldalán a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.
„Magyarország történelmet csinál” – fogalmazott Lázár János.
Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.