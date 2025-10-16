Átszakadt egy gát: még az ukránok sem tagadhatják le, mi lesz Budapesten

Eddig kellett várni az áttörésre: már most beért Orbán politikája, hamarosan harangoznak Von der Leyenéknek
Egyre jobbak az előjelek.
Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”
– írta az amerikai elnök.
A hírről hamar beszámolt az Unian is. Az ukrán hírügynökség viszonylag tárgyilagosan írta meg, hogy
Budapestre érkezik Donald Trump és Vlagyimir Putyin.
Emlékeztettek arra is, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fog találkozni az amerikai elnök. Putyin kijelentései közül azt emelték ki, hogy az orosz elnök is bizakodik már a békében, főleg annak fényében, hogy sikerült komoly eredményeket elérnie Trumpnak a Közel-Keleten.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre jobbak az előjelek.
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.
„Magyarország történelmet csinál” – fogalmazott Lázár János.
„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.