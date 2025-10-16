Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Magyarország béke orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Átszakadt egy gát: még az ukránok sem tagadhatják le, mi lesz Budapesten

2025. október 16. 21:20

Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.

2025. október 16. 21:20
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”

– írta az amerikai elnök.

Az ukrán reakció

A hírről hamar beszámolt az Unian is. Az ukrán hírügynökség viszonylag tárgyilagosan írta meg, hogy

Budapestre érkezik Donald Trump és Vlagyimir Putyin.

Emlékeztettek arra is, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fog találkozni az amerikai elnök. Putyin kijelentései közül azt emelték ki, hogy az orosz elnök is bizakodik már a békében, főleg annak fényében, hogy sikerült komoly eredményeket elérnie Trumpnak a Közel-Keleten.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. október 16. 21:59
Ha kitör a béke, Zselének annyi. vagyonát pedig elkobozzák.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. október 16. 21:29
Mennyire van vajon tisztában ez a gonosz manó azzal, hogy számára mit jelentene, ha egyszer beköszöntene a béke? Egyáltalán felfogja, hogy lehet, neki az a véget fogja jelenteni?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!