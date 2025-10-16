Méhkasként bolydult fel az egész világ: karnyújtásnyira lehetünk az ukrajnai háború lezárásától

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Szijjártó Péter szerint így érhet véget a háború.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”
– írta az amerikai elnök.
„Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással.
A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út.
A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL
