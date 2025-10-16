Méhkasként bolydult fel az egész világ: karnyújtásnyira lehetünk az ukrajnai háború lezárásától

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”

– írta az amerikai elnök.

Szijjártó Péter reakciója

„Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással.