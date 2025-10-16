Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Magyarország béke orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter

Méhkasként bolydult fel az egész világ: karnyújtásnyira lehetünk az ukrajnai háború lezárásától

2025. október 16. 21:04

Szijjártó Péter szerint így érhet véget a háború.

2025. október 16. 21:04
Putyin, Zelenszkij.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között”

– írta az amerikai elnök.

Szijjártó Péter reakciója

„Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással.

A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. 

A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. október 16. 21:55
"A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. " Ez pontosan így van, mivel a másik lehetőség, ha az egyik fél a másikat megsemmisíti.
Válasz erre
1
0
tetx
2025. október 16. 21:31
A cikk címe meg a medve bőre...
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. október 16. 21:25
Ugy persze hogy nincs, ha folyamatosan pumpaljak a koboldot nyugatrol
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2025. október 16. 21:11
Nem hinném. A kazárok ritkán engedik el a zsákmányt.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!