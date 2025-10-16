Sohasem volt még ilyen szép a látvány: most tényleg az egész világon Magyarországról beszélnek (GALÉRIA)

A nap, amikor Budapest jelenti a világ közepét: nincs olyan címlap, amin ne szerepelne a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne
Donald Trump bejelentése nyomán hazánk percek alatt a világ vezető hírportáljainak címlapjaira került.
Ahogy lapunk korábban megírta, Donald Trump csütörtök esti közösségi médiás bejelentése nyomán Budapest neve percek alatt a vezető nemzetközi hírportálok címlapjára került, miután közölte, hogy Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárását célzó következő személyes találkozóját a magyar fővárosban tervezik.
Az alábbiakban összegyűjtöttük több jelentős nemzetközi hírportál címlapjáról készült képernyőfotókat, amelyek mind a rendkívüli diplomáciai esemény kapcsán Magyarországot, illetve Budapestet jelölik meg helyszínként.
