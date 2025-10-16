Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország esemény hírportál Donald Trump Budapest világ képernyőfotó

Sohasem volt még ilyen szép a látvány: most tényleg az egész világon Magyarországról beszélnek (GALÉRIA)

2025. október 16. 22:08

Donald Trump bejelentése nyomán hazánk percek alatt a világ vezető hírportáljainak címlapjaira került.

2025. október 16. 22:08
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Donald Trump csütörtök esti közösségi médiás bejelentése nyomán Budapest neve percek alatt a vezető nemzetközi hírportálok címlapjára került, miután közölte, hogy Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárását célzó következő személyes találkozóját a magyar fővárosban tervezik.

Az alábbiakban összegyűjtöttük több jelentős nemzetközi hírportál címlapjáról készült képernyőfotókat, amelyek mind a rendkívüli diplomáciai esemény kapcsán Magyarországot, illetve Budapestet jelölik meg helyszínként.

A világ vezető hírportáljai címoldalon hozták, hogy Budapesten lesz a következő Trump-Putyin találkozó.

A világ vezető hírportáljai címoldalon hozták, hogy Budapesten lesz a következő Trump-Putyin találkozó.

 

Nyitókép forrása: CNN/Képernyőfotó

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
•••
2025. október 16. 22:34 Szerkesztve
Hiába, ha ez az alávaló gazemberekből álló európai uniós vezetés megteheti, hogy kénye-kedve szerint büntetgetheti Magyarországot, igaztalan vádak, rágalmak alapján és nem védheti meg magát az ország a gyilkos haramiáktól sem, mert összezárnak a becstelen, lefizetett árulók! Ez ügyben kellene itt rendet vágni Európában a két nagyhatalom vezetőjének!!!
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. október 16. 22:13
Most már csak azt az antifás köcsög Maya-t kell bevarrni 15 évre egy fegyházba, oszt tényleg mindenki rajongani fog értünk. Legalábbis a normális patrióták.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!