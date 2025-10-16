Ft
Bloomberg Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin

A nap, amikor Budapest jelenti a világ közepét: nincs olyan címlap, amin ne szerepelne a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne

2025. október 16. 20:30

A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat.

2025. október 16. 20:30
null

Csütörtök este futótűzként terjedt el a hír, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten tervez személyes egyeztetést az ukrajnai háború lezárásáról. Trump az ügyet a Truth Socialön jelentette be egy elnyúló telefonbeszélgetésük után, jelezve, hogy

a találkozó előkészítése megkezdődött.

A bejelentés jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki, hiszen ritka, hogy ekkora tétű csúcstalálkozó potenciális helyszíneként Magyarország kerüljön szóba. A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat. A hírről a Reuters is beszámolt, kiemelve, hogy Trump szerint hamarosan Budapesten találkozik Putyinnal, miután a több mint kétórás telefonbeszélgetést eredményesnek nevezte. A hírt perceken belül a Bloomberg, a CBS News, a Le Monde és a BBC is leközölte, ahogyan címlapján ír róla a CNN is.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

elégia
2025. október 16. 20:53
Ősz van. Betakarítás. Érik a gyümölcs. Orbán kertész munkája eredményes.
Takagi
2025. október 16. 20:53
Ez a hír világszenzáció.
mondeos
2025. október 16. 20:45
Brüsszeli találkozók: Magyar Péter,Ilaria Salis,Eva Kaili,Daniel Freund Magyarországi találkozók: Orbán Viktor,Donald Trump,Vladimir Putyin No komment,kérem ízlelgessétek a fenti mondatokat.
Arisztokrata
2025. október 16. 20:40
Jellemzően a lengyel ballib lapok meg sem említik, egyelőre.
