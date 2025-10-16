A nap, amikor Budapest jelenti a világ közepét: nincs olyan címlap, amin ne szerepelne a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne

Csütörtök este futótűzként terjedt el a hír, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten tervez személyes egyeztetést az ukrajnai háború lezárásáról. Trump az ügyet a Truth Socialön jelentette be egy elnyúló telefonbeszélgetésük után, jelezve, hogy

a találkozó előkészítése megkezdődött.

A bejelentés jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki, hiszen ritka, hogy ekkora tétű csúcstalálkozó potenciális helyszíneként Magyarország kerüljön szóba. A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat. A hírről a Reuters is beszámolt, kiemelve, hogy Trump szerint hamarosan Budapesten találkozik Putyinnal, miután a több mint kétórás telefonbeszélgetést eredményesnek nevezte. A hírt perceken belül a Bloomberg, a CBS News, a Le Monde és a BBC is leközölte, ahogyan címlapján ír róla a CNN is.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***