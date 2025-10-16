Kiderült, miért esett Trump és Putyin választása Budapestre

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A két elnök között tökéletes volt az egyetértés.
Újabb és újabb részletek derülnek ki az amerikai és az orosz elnök telefonos egyeztetéséről azóta, hogy Donald Trump megosztotta a hírt: Budapesten fog legközelebb találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai béketárgyalások előmozdításának ügyében.
Yuri Ushakov Oroszország egykori amerikai nagykövete, Putyin elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami médiában elmondta, hogy a beszélgetést Vlagyimir Putyin kezdeményezte, aki szerette volna felhívni Trump figyelmét, mennyire veszélyes lehet a Tomahawk rakéták bevetése Oroszországgal szemben, és figyelmeztette az amerikai elnököt, hogy ez a lépés nemcsak jelentősen visszavetné az orosz béketörekvéseket, de az amerikai-orosz kapcsolatoknak is ártana.
Ushakov beszámolt arról is, hogy
Donald Trump vetette fel Budapestet, mint lehetséges helyszínt a következő tárgyalásokra, Putyin pedig azonnal bele is ment a javaslatba.
Hozzátette, Marco Rubio és Szergej Lavrov külügyminiszterek hamarosan el is kezdik a telefonos egyeztetéseket, és gyorsan sor fog kerülni a találkozóra.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala