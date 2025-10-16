Ft
Kiderült, miért esett Trump és Putyin választása Budapestre

2025. október 16. 21:13

A két elnök között tökéletes volt az egyetértés.

2025. október 16. 21:13
null

Újabb és újabb részletek derülnek ki az amerikai és az orosz elnök telefonos egyeztetéséről azóta, hogy Donald Trump megosztotta a hírt: Budapesten fog legközelebb találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai béketárgyalások előmozdításának ügyében.

Yuri Ushakov Oroszország egykori amerikai nagykövete, Putyin elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami médiában elmondta, hogy a beszélgetést Vlagyimir Putyin kezdeményezte, aki szerette volna felhívni Trump figyelmét, mennyire veszélyes lehet a Tomahawk rakéták bevetése Oroszországgal szemben, és figyelmeztette az amerikai elnököt, hogy ez a lépés nemcsak jelentősen visszavetné az orosz béketörekvéseket, de az amerikai-orosz kapcsolatoknak is ártana.

Ushakov beszámolt arról is, hogy 

Donald Trump vetette fel Budapestet, mint lehetséges helyszínt a következő tárgyalásokra, Putyin pedig azonnal bele is ment a javaslatba. 

Hozzátette, Marco Rubio és Szergej Lavrov külügyminiszterek hamarosan el is kezdik a telefonos egyeztetéseket, és gyorsan sor fog kerülni a találkozóra.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

polárüveg
2025. október 16. 21:50
Filmjelenet a nyugatjajból: Kidülledt szemek, leesett áll, némi dadogással: Hámééé? Nehogymáá... Azéé, me: A magyar külügy soha nem gyalázta egyik elnököt se, sőt. Soha nem minősítette negatívan őket, és sose akarta megmondani nekik, vagy követelte tőlük, mit kellene tenniük. A magyar külügy sohase csapta be egyik elnököt se, és sohase pletykálta ki a bizalmas megbeszéléseket. A magyar külügy nem forgatta érdekalapon a köpönyegét, se a pártját, hanem mindig ugyanazon állásponton volt. A béke álláspontján. A magyar külügy mindkét elnök képességeit nyilvánosan elismerte, és mindkettővel jó viszonyt ápol, mert ez a helyénvaló. És nem az ideológiai alapú hangos gyűlölködés. Ezek megértése talánmég Kallas asszonynál sem lesz hiú remény. Főként, hogy a két elnök békekötése és jóindulata egyelőre az egyetlen, ami kihúzhatná őket a háborús bűnösségük jövőbeli vádja alól. Ezért a saját érdekükben jobban tennék, ha végre abbahagynák a béke fűrészelését! Nyugatjaj jelenet, csapó!
helyrerakosgat
2025. október 16. 21:50
Yuri Ushakov? Tudod, te ügyeletes nyelvgyalázó fasz, mi, magyarok Jurij Usakov nevét úgy szoktuk írni, hogy Jurij Usakov, mivel veled ellentétben sem hülyék nem vagyunk, sem kisebbrendűségi érzésünk nincs az anyanyelvünkkel és annak helyesírásával kapcsolatban.
lqrooferibacsi
2025. október 16. 21:47
Az amerikaiak és az oroszok megegyeznek a barátság és testvériség vezetékek amerikai fennhatóság alá kerülnek tehát mi is amerikai kőolajat és földgázt fogunk kapni. Az USA jóvá hagyja a mostani orosz frontvonalakat és elismeri krimet valamint demilitarizálják Ukrajnát és az USA és Oroszország Európa nélkül fogja a határt kontrollálni.
Leskelődő
2025. október 16. 21:31
Micsoda forgalom! Erdogan, Hszi Csin-ping, Merkel már elment, Tump és Putyin nemsokára megjön. Sokan örültek Netanjahunak is, mert egyes munkahelyekre biztonsági okokból nem lehetett bemenni. Hehe. Csak az az elszigetelődés, csak az ne volna!
