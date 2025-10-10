Bármikor robbanhat a puskaporos hordó: újabb NATO-tagállam jelentette be, hogy csillagászati összeget fordít fegyverkezésre

Románia bejelentette: teljes gőzzel készül a konfliktusra Oroszországgal, és készek Moldova oldalán harcolni
Ha Moldovát bármilyen orosz támadás éri, Románia azonnal reagálni fog – közölte a vezérkari főnök.
Beindult a láncreakció a megszaporodó katonai fenyegetésekre.
Románia után Svédország is bejelentette, hogy a légterének megsértéséből fakadó fenyegetettségre reagálva fokozni fogja védelmi rendszerét.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Moldovát bármilyen orosz támadás éri, Románia azonnal reagálni fog – közölte a vezérkari főnök.
Pal Johnson védelmi miniszter közölte:
nem kevesebb, mint 3,5 milliárd svéd koronát (körülbelül 123 milliárd forint) fektetnek be drónellenes rendszerekbe.
„A közelmúltbeli légtérsértések és drónészlelések emlékeztetnek arra, hogy a légtéri fenyegetések egyre nagyobb szerepet játszanak a modern hadviselésben. Meg kell védenünk magunkat ez ellen” – idézi a Reuters a miniszter X-en közzétett írását.
Közölte továbbá, hogy emellett további 1,5 milliárd koronát költ a Gripen (képünkön) vadászrepülőgép-rendszer fejlesztésére.
„Ez megerősíti a Gripenen készenléti állapotát és tartósságát békeidőben, válság idején és háborúban egyaránt” – mondta Jonson.
Nyitókép: DAMIR SENCAR / AFP