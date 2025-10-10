Bármikor robbanhat a puskaporos hordó: újabb NATO-tagállam jelentette be, hogy csillagászati összeget fordít fegyverkezésre

Pal Johnson védelmi miniszter közölte:

nem kevesebb, mint 3,5 milliárd svéd koronát (körülbelül 123 milliárd forint) fektetnek be drónellenes rendszerekbe.

„A közelmúltbeli légtérsértések és drónészlelések emlékeztetnek arra, hogy a légtéri fenyegetések egyre nagyobb szerepet játszanak a modern hadviselésben. Meg kell védenünk magunkat ez ellen” – idézi a Reuters a miniszter X-en közzétett írását.