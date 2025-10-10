Ft
Svédország fegyverkezés Gripen

Bármikor robbanhat a puskaporos hordó: újabb NATO-tagállam jelentette be, hogy csillagászati összeget fordít fegyverkezésre

2025. október 10. 11:20

Beindult a láncreakció a megszaporodó katonai fenyegetésekre.

2025. október 10. 11:20
null

Románia után Svédország is bejelentette, hogy a légterének megsértéséből fakadó fenyegetettségre reagálva fokozni fogja védelmi rendszerét.

Pal Johnson védelmi miniszter közölte:

nem kevesebb, mint 3,5 milliárd svéd koronát (körülbelül 123 milliárd forint) fektetnek be drónellenes rendszerekbe.

„A közelmúltbeli légtérsértések és drónészlelések emlékeztetnek arra, hogy a légtéri fenyegetések egyre nagyobb szerepet játszanak a modern hadviselésben. Meg kell védenünk magunkat ez ellen” – idézi a Reuters a miniszter X-en közzétett írását.

Közölte továbbá, hogy emellett további 1,5 milliárd koronát költ a Gripen (képünkön) vadászrepülőgép-rendszer fejlesztésére.

„Ez megerősíti a Gripenen készenléti állapotát és tartósságát békeidőben, válság idején és háborúban egyaránt” – mondta Jonson.

Nyitókép: DAMIR SENCAR / AFP

röviden
2025. október 10. 12:24
Narva.
cutcopy
2025. október 10. 11:44
"3,5 milliárd svéd koronát fektetnek be drónellenes rendszerekbe" Na majd a migránsellátó rendszerek meghúzzák ezt a költségvetést..
obakapimaki
2025. október 10. 11:44
Ha az ork-rain állatok provokálnak, akkor az agyatlan Svédek beszarnak.. Tulajdonképpen, jól van ez így.. 😂😂😁
hlaci83
2025. október 10. 11:36
“Bármikor robbanhat a puskaporos hordó” Az agyatokban, hírhajhász, pánikot keltő seggfejek!!!!!! Tényleg ennyire ötlettelenek vagytok? Semmi kreativitás? Baszki, írjátok be a chatgtp-be akkor, 5 sokkal jobbat ír HELYETTETEK, üres pánikkeltés nélkül. IDIÓTA BARMOK!
