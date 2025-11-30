Így tarol a genderideológia az óvodákban Svédországtól Olaszországig

És a lényeg: igyekeznek elfogadóbbá nevelni a gyermekeket, ezért már óvodás korban elkezdik a semlegesítést, az identitások lebontását - csak ezzel éppen elbizonytalanítják őket az identitásukban és személyiségükben, komoly krízist okozva ezzel. És ez nem újdonság, Svédországban már 2017-ben népszerűvé váltak a „gender-neutral” (nemileg semleges) óvodák.

A kiindulási alap az az, hogy káros, hogyha nemi szerepeket látnak a gyermekek, és visszafordíthatatlan negatív következményei lehetnek. Egy – a WHO által finanszírozott – nemzetközi tanulmány szerint lelki és fizikai egészségügyi kockázatokkal jár, ha születési nemhez kötődő szerepekkel találkoznak a fiatalok. Más tanulmányok egyenesen azt állítják: káros, hogyha nemi „feltételezéseknek” tesszük ki a gyermekeket.

Milyen káros „veszélyekre” hivatkoznak? Például – állítják – nem mindegy, hogy a kisgyerekek mivel játszanak, és mit engedünk nekik:

mivel a fiúk inkább játszanak építőkockákkal, a lányok pedig babákkal, ezért a lányok később hátrányba kerülnek azon területeken, amelyeket a gyermekkori kockaépítés fejleszt.

Ezért úgy tűnik, szerintük az óvodapedagógus vagy a rendszer a felelős – nem pedig az, hogy a lányok ösztönösen gondoskodnak babákról, a fiúk pedig maguktól is érdeklődnek az építés iránt. Én mondjuk nem láttam még olyan pedagógust, aki ne engedett volna lányokat építőkockával játszani, de egy svéd óvodában sajnos el tudom képzelni, hogy a babákhoz csak a fiúkat engedik, a lányoknak meg kötelező az építkezés, hogy a nemi „sztereotípiákat” lebontsák.