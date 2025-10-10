Románia bejelentette: teljes gőzzel készül a konfliktusra Oroszországgal, és készek Moldova oldalán harcolni

– fogalmazott Gheorghiță.

,,Nem szabad alábecsülnünk a fenyegetést. Fel kell készülnünk minden olyan támadásra, ami veszélyeztetheti a területi függetlenségünket és egységünket. Az elmúlt hetek drón-berepülései miatt át kellett gondolnunk a légvédelmünket és változtatni kellett a légtérellenőrzés szabályain. A vezérkar minden lehetséges veszélyt felmér és mérlegel” – magyarázta.

A tábornok azt is elárulta: Románia katonai támogatásban részesíti Moldovát, közös továbbképzéseket és katonai gyakorlatokat tartva az országgal. Egyértelművé tette, hogy katonai konfliktus esetén Románia kész minden eszközzel segítei Moldovát.

,,A román hadsereg segítséget nyújt a Moldovai Köztársaságnak és a Moldovai Köztársaság hadseregének a megfelelő védelmi képességek kialakításában. Sok közös kiképzési és képességfejlesztési programunk van. A román államnak egy konfliktus esetén segítséget kell nyújtania a román állampolgároknak az országhatárokon kívül is. Romániának megvannak a politikai, katonai és más eszközei ahhoz, hogy támogassa Moldovát” – mondta Gheorghiță.