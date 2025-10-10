Ft
orosz-ukrán háború Moldova Oroszország Románia

Románia bejelentette: teljes gőzzel készül a konfliktusra Oroszországgal, és készek Moldova oldalán harcolni

2025. október 10. 09:40

Ha Moldovát bármilyen orosz támadás éri, Románia azonnal reagálni fog – közölte a vezérkari főnök.

2025. október 10. 09:40
null

A román vezérkari főnök, Gheorghiță Vlad interjút adott az Euronews Romániának, melyben az orosz fenyegetésről és az ország felkészültségéről beszélt egy esetleges katonai konfrontációra.

Mint ismert, a közelmúltban orosz drónok sértették meg Románia légterét, korábban pedig egyes kikötőkben is külső támadástól tartottak a Dunán.

A vezérkari főnök az interjúban kijelentette, a román hadsereg folyamatosan monitorozza az ukrajnai háború eseményeit, és felkészült egy esetleges eszkalációra.

Oroszország szándékai kiszámíthatatlanok”

– fogalmazott Gheorghiță.

,,Nem szabad alábecsülnünk a fenyegetést. Fel kell készülnünk minden olyan támadásra, ami veszélyeztetheti a területi függetlenségünket és egységünket. Az elmúlt hetek drón-berepülései miatt át kellett gondolnunk a légvédelmünket és változtatni kellett a légtérellenőrzés szabályain. A vezérkar minden lehetséges veszélyt felmér és mérlegel” – magyarázta.

A tábornok azt is elárulta: Románia katonai támogatásban részesíti Moldovát, közös továbbképzéseket és katonai gyakorlatokat tartva az országgal. Egyértelművé tette, hogy katonai konfliktus esetén Románia kész minden eszközzel segítei Moldovát. 

,,A román hadsereg segítséget nyújt a Moldovai Köztársaságnak és a Moldovai Köztársaság hadseregének a megfelelő védelmi képességek kialakításában. Sok közös kiképzési és képességfejlesztési programunk van. A román államnak egy konfliktus esetén segítséget kell nyújtania a román állampolgároknak az országhatárokon kívül is. Romániának megvannak a politikai, katonai és más eszközei ahhoz, hogy támogassa Moldovát” – mondta Gheorghiță.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

europész
2025. október 10. 12:33
Ja aztan a vegen hirtelen atallnak.Szokasuk.
Válasz erre
0
0
coyote-0
2025. október 10. 12:31
Aztán, ha fordul a hadiszerencse, majd átállnak. Mint mindig.
Válasz erre
0
0
vanyai-0
2025. október 10. 12:29
Igaz hogy mindjart csődbe mentek mert a gazdaság rottyon van de való igaz hogy sajnos sokan reménykednek abba ha kirobban a háború akkor jobb lesz majd utána …. Agyrém … mindegyik aki nyereségvágyból háborút akar karma odab@sz nekik ahogy kell ! És kelet fele meg nyúlunk ismét
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2025. október 10. 12:21
Évtizedek óta dolgoznak az oláhok ezen a projekten. Már pár éve megjósoltam, hogy NATO-val a hátuk mögött akarják Moldáviát új Wlachiához (Románia) kapcsolni. Az Európai határokat nem lehet megváltoztatni, csak az albánok és az oláhok kedvéért.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!