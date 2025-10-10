Románia bejelentette: teljes gőzzel készül a konfliktusra Oroszországgal, és készek Moldova oldalán harcolni

Orosz drón miatt kaptak a fejükhöz a románok: azonnal riasztották az F-16-osokat
A minisztérium szakértői a drón esetleges maradványainak felkutatására indulnak.
Ha Moldovát bármilyen orosz támadás éri, Románia azonnal reagálni fog – közölte a vezérkari főnök.
A román vezérkari főnök, Gheorghiță Vlad interjút adott az Euronews Romániának, melyben az orosz fenyegetésről és az ország felkészültségéről beszélt egy esetleges katonai konfrontációra.
Mint ismert, a közelmúltban orosz drónok sértették meg Románia légterét, korábban pedig egyes kikötőkben is külső támadástól tartottak a Dunán.
A vezérkari főnök az interjúban kijelentette, a román hadsereg folyamatosan monitorozza az ukrajnai háború eseményeit, és felkészült egy esetleges eszkalációra.
Oroszország szándékai kiszámíthatatlanok”
– fogalmazott Gheorghiță.
,,Nem szabad alábecsülnünk a fenyegetést. Fel kell készülnünk minden olyan támadásra, ami veszélyeztetheti a területi függetlenségünket és egységünket. Az elmúlt hetek drón-berepülései miatt át kellett gondolnunk a légvédelmünket és változtatni kellett a légtérellenőrzés szabályain. A vezérkar minden lehetséges veszélyt felmér és mérlegel” – magyarázta.
A tábornok azt is elárulta: Románia katonai támogatásban részesíti Moldovát, közös továbbképzéseket és katonai gyakorlatokat tartva az országgal. Egyértelművé tette, hogy katonai konfliktus esetén Románia kész minden eszközzel segítei Moldovát.
,,A román hadsereg segítséget nyújt a Moldovai Köztársaságnak és a Moldovai Köztársaság hadseregének a megfelelő védelmi képességek kialakításában. Sok közös kiképzési és képességfejlesztési programunk van. A román államnak egy konfliktus esetén segítséget kell nyújtania a román állampolgároknak az országhatárokon kívül is. Romániának megvannak a politikai, katonai és más eszközei ahhoz, hogy támogassa Moldovát” – mondta Gheorghiță.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP