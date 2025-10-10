Lehet itt bezzegezni, de Románia úgy robog az államcsőd felé, hogy a szakértők is csak pislognak

Hamar elvesztette Románia a májusi, Nicușor Dan győzelmével záruló elnökválasztás utáni örömöt és lendületet, még öt hónap sem telt el azóta, de a román kormánynak már megszorításokat kellett bevezetnie, és úgy tűnik, ez is annyit ért, mint erdőtűzben egy pohár víz. A legfrissebb gazdasági mutatók szerint keleti szomszédunk szélvész sebességgel száguld az államcsőd felé és ezen csak nagyon súlyos áldozatok árán tudnak változtatni, már amennyiben egyáltalán lehetséges.

Románia inflációs mutatója: nyártól jött az elszállás (Forrás: tradingeconomics.com)

Románia súlyos árat fizet a háborúért

Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a napokban írt egy tanulmányt a romániai helyzetről, amelyben rámutatott, hogy az ukrajnai háború még a magyar gazdaságnál is súlyosabban érinti Romániát. 2023-ban például a háború miatt visszaeső magyar gazdasággal szemben a román gazdaság csak azért tudott növekedni, mert az akkori kormány óriási költekezésbe kezdett, a GDP több mint hat százalékát kiszórták nyugdíjakra, védelmi beruházásokra, bérfejlesztésekre, útépítésekre, mindezt úgy, hogy semmilyen fedezet nem volt ezekre. Ez pedig már most megbosszulja magát.