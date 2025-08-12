Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Bezzegrománia Ukrajna propaganda Puzsér Róbert autópálya Pottyondy Edina

Nem Magyarország van a csőd szélén, hanem Románia

2025. augusztus 12. 07:17

Ez egy butácska propaganda elem, egy Pottyondy Edina szintje, aki annyira ért a gazdasághoz, mint volt párja, Puzsér Ukrajnához.

2025. augusztus 12. 07:17
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Egy éve a magyar »haladó« sajtó tele volt a »bezzegromániával«. Elmondtam itt sokszor, mire épül a »román csoda« – hitelre, deficitre, propagadistáztak érte eleget. Nos, nem Magyarország van ma a csőd szélén, hanem Románia. Minden mutatójuk zuhanórepülésben, kivéve az adósságot, ami erősen felfele ível. Haladnak előre a görög úton, még nem ott, de az irány az.

Ennyit tudnak ebben is, meg Ukrajna kérdésében is ezek a »haladó és független« sajtótermékek. Nagyjából semmit. Azoknak, akik meg elhitték, és itt összeszemetelték az oldalam: szépjóreggelt, tessék belátni, hogy megvezették Önöket. Egyébként azóta a híres és százszor ismételgetett román fogyasztási adatról is kiderült, nem stimmel és revideálták, persze a mostani se igaz. (…)

Félreértés ne legyen, ez nem öröm nekem, hiszen egymillió magyart érint negatívan. De az öröm, hogy ezen nagy tudásúak figyelmét Ukrajna mellett ebben is felhívhatom arra, mennyi eszük van, mennyit tudnak a világról. Nem sok és nem sokat. Bravó, bezzegromániázók...

Ezt is ajánljuk a témában

Nem, nincsen Magyarország a csőd szélén, ez egy butácska propaganda elem, egy Pottyondy Edina szintje, aki annyira ért a gazdasághoz, mint volt párja, Puzsér Ukrajnához. Na meg pár sértett, és jópár fizetett közgazdászé. Nincs persze kánaán se, de még EU-s források hiányában is jobban kelyegünk mint Románia. És tény, hogy ugyan a főutak nagy része rendben Erdélyben végre, de autópálya alig, 15 km-t 8 éve nem tudnak átadni Facsádnál, 25 éve épül az észak erdélyi autópálya. (...) 

Ja igen, és a magyar egészségügybe járnak át Erdélyből és nem fordítva. Ébredjenek fel, az orránál fogva vezetik Önöket ebben is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
2025. augusztus 12. 08:16
Majd találnak újabb hazugságot a "bezzegrománia" helyett.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. augusztus 12. 08:01
Az F-35-ösökre lesz azért pénz.
Válasz erre
0
0
Sanyec
2025. augusztus 12. 07:59
255 milliárd dollár Románia külföldi adóssága !
Válasz erre
0
0
Pandaka pygmaea
2025. augusztus 12. 07:40
A "bezzegromániázók" szent, és minden józan érvet is ütő totemállata a mágikus (és random kiragadott) GDP--százalék. :D
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!