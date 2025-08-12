„Egy éve a magyar »haladó« sajtó tele volt a »bezzegromániával«. Elmondtam itt sokszor, mire épül a »román csoda« – hitelre, deficitre, propagadistáztak érte eleget. Nos, nem Magyarország van ma a csőd szélén, hanem Románia. Minden mutatójuk zuhanórepülésben, kivéve az adósságot, ami erősen felfele ível. Haladnak előre a görög úton, még nem ott, de az irány az.

Ennyit tudnak ebben is, meg Ukrajna kérdésében is ezek a »haladó és független« sajtótermékek. Nagyjából semmit. Azoknak, akik meg elhitték, és itt összeszemetelték az oldalam: szépjóreggelt, tessék belátni, hogy megvezették Önöket. Egyébként azóta a híres és százszor ismételgetett román fogyasztási adatról is kiderült, nem stimmel és revideálták, persze a mostani se igaz. (…)

Félreértés ne legyen, ez nem öröm nekem, hiszen egymillió magyart érint negatívan. De az öröm, hogy ezen nagy tudásúak figyelmét Ukrajna mellett ebben is felhívhatom arra, mennyi eszük van, mennyit tudnak a világról. Nem sok és nem sokat. Bravó, bezzegromániázók...