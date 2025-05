Bezzegrománia: a potenciális román minelnök már most belengette a megszorításokat

Ilie Bolojan, a PNL ügyvivő elnöke a Nicușor Dan államfővel tartott szerdai konzultáció után közölte, hogy Románia súlyos gazdasági helyzetbe került, amit csak sürgős, fájdalmas intézkedésekkel lehet orvosolni. A politikus szerint a párt kész részt venni egy olyan kormányban, amely meghozza ezeket a döntéseket – írta meg az Krónika Online.

A költségvetési hiány megközelíti a tavalyi 9 százalékos szintet, az államadósság pedig gyors ütemben nő.

Ilyen ütemben jövőre a GDP több mint 60 százalékát kitevő adósságunk lesz

– figyelmeztetett Bolojan.

Hozzátette, hogy az európai uniós pénzek felhasználása sem megfelelő, ez pedig hátráltatja a beruházásokat. A PNL vezetője kiemelte, hogy a kiadások visszafogása mellett a bevételek növelésére is szükség van. „Lehet, hogy növelnünk kell az adókat és az illetékeket” – mondta, utalva arra, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása másként nem biztosítható.

A PNL azt is szükségesnek tartja, hogy újratárgyalják az országos helyreállítási terv (PNRR) több elemét, mivel több célkitűzés nem teljesíthető határidőre. Ugyanakkor sürgetik a még elérhető uniós források mielőbbi lehívását, mert ezek nélkül a beruházások is veszélybe kerülhetnek. Bolojan szerint a jelenlegi válság nemcsak pénzügyi, hanem szerkezeti jellegű is, ezért az állami működés hatékonyságát is javítani kell.

Nicușor Dan államelnök szintén hangsúlyozta a gyors kormányalakítás szükségességét, és stabil parlamenti többséget sürgetett. A szakértők többsége – köztük a Román Nemzeti Bank tanácstagja – egyetért abban, hogy adóemelés nélkül nehezen kerülhető el a pénzügyi összeomlás.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP