Nem akárkivel szerepel egy képen a Fidesz frakcióvezetője (FOTÓ)

Ha bárki számára kérdés, hogy mit is profitál ebből Magyarország, mit profitál ebből a főváros, akkor csak szét kell néznie Budapest utcáin és hamar megkapja a választ. Már napok óta hemzsegnek a különféle szurkolói mezekbe öltözött turisták Budapesten. Sokan nem csak a versenyre kíváncsiak, de arra is, milyenek vagyunk mi magyarok. Ezt pedig a vendéglátóhelyeken túl a múzeumokban, a Ligetben, a vár kanyargós utcáin is megismerhetik.