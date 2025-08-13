„Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!”