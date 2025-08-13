Óriási lángokkal égett egy BKV-busz a belvárosban (FOTÓ)
A József nádor tér közelében gyulladt ki a jármű.
Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg.
„Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!”
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala