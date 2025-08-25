Ft
Izrael Gázaváros elfoglalására készül – nemzetközi vihar és belpolitikai feszültség kíséri a tervet

2025. augusztus 25. 05:39

Benjamin Netanjahu miniszterelnök terve szerint az izraeli hadsereg őszre teljes katonai ellenőrzést venne Gázaváros felett – így akarja megtörni Hamászt, visszaszerezni a túszokat és új arab civil kormányt létrehozni. A döntést azonban baloldal és világszerte jogvédők elítélték.

2025. augusztus 25. 05:39
Veress Csongor Balázs

Augusztus 7-én Izrael biztonsági kabinetje, a miniszterelnök alárendelt döntéshozó testülete elfogadta Benjamin Netanjahu nagyszabású hadműveleti tervét, amely Gázaváros katonai ellenőrzés alá vonását célozza. 

A lépés a Gázai övezet északi részének stratégiai „átvételét” jelentené, a Hamász teljes kiszorításával és egy később kijelölt, „nem-hamászos, arab civil irányítás” bevezetésével. 

Netanjahu hangsúlyozta: 

a cél a biztonsági fenyegetés felszámolása, a túszok kiszabadítása és a terület demilitarizálása. 

Bár a tervet a kabinet többsége támogatta, annak tartalma azonnali bel- és külpolitikai vihart kavart.

A nemzetközi reakciók nem is várattak magukra: az Európai Unió, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezető politikusai egyaránt súlyos humanitárius kockázatokra figyelmeztettek. Berlin drasztikus lépésként felfüggesztette az Izraelnek szánt fegyverszállításokat, míg az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa „azonnali leállításra” szólított fel, mondván: a terv a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének veszélyét hordozza. Humanitárius szervezetek, köztük az International Commission of Jurists (ICJ) a „tömeges kényszerű kitelepítés” és „strukturális pusztítás” kockázatát emelték ki, amelyek akár háborús bűncselekmények kategóriájába is eshetnek.

A belpolitikai fronton is megosztottság tapasztalható. 

Eyal Zamir vezérkari főnök és más katonai vezetők figyelmeztettek: egy ilyen hadművelet a legsúlyosabb izraeli katonai beavatkozások közé tartozna, és jelentős áldozatokat követelhet mind az izraeli katonák, mind a palesztin civilek körében. Közben túszok hozzátartozói és civil aktivisták országszerte tüntetéseket szerveztek, a kormányt pedig azzal vádolják, hogy politikai túlélését a katonai eszkalációval kívánja biztosítani. A felmérések szerint az izraeliek mintegy háromnegyede inkább tárgyalásos rendezést támogatna a gázai helyzetre.

A kiszivárgott tervek szerint Gázaváros lakosságát előbb „biztonságos zónákba” telepítenék át, miközben új humanitárius infrastruktúrát és ideiglenes lakóegységeket építenének. A hivatalos kommunikáció szerint ez a civilek védelmét szolgálná, de a kritikusok szerint a „biztonságos zónák” valójában hosszú távú kitelepítést jelentenének. Egyes elemzők úgy vélik, a hadművelet valójában egy teljes körű, meghatározatlan időtartamú megszállásra készíti elő a terepet, amely ellentétes lehet a nemzetközi joggal.

A nemzetközi közösség egyre erőteljesebben sürgeti a felek közötti tűzszünetet és a politikai tárgyalások újraindítását. Egyes országok – köztük az Egyesült Királyság és Ausztrália – fontolóra vették Palesztina államiságának hivatalos elismerését, részben a gázai helyzet nyomán. A következő hetekben várhatóan eldől, hogy Netanjahu terve valóban megvalósul-e, vagy a nemzetközi nyomás és a belpolitikai ellenállás végül megakasztja a katonai akciót. Az viszont biztos: a gázai válság a közel-keleti béke egyik legnagyobb próbatétele marad.

Tamir Wertzberger, a Tett és Védelem Liga (APL) külügyi igazgatója 

élesen bírálta a nemzetközi közösség Izraellel kapcsolatos hozzáállását és a gázai konfliktus körüli vitákat. 

Szerinte „a nemzetközi közösség Izraellel kapcsolatos rögeszméje számunkra nem új, ahogy a képmutatása sem”, ezért a külvilágban zajló diskurzus „számunkra irreleváns”.

Wertzberger hangsúlyozta: a háborúnak két világos célja van, amelyeket Benjamin Netanjahu már a kezdetekkor rögzített – 

az összes túsz hazahozatala és a Hamász felszámolása”. 

A diplomáciai tárgyalások azonban meghiúsultak. „A túszok szabadon bocsátására irányuló összes csatornát a Hamász elutasította és elzárta” – mondta, hozzátéve, hogy amikor a Donald Trump által felajánlott tárgyalásos rendezés is kudarcba fulladt, „áttértünk a háború második céljának végső szakaszára – a Hamász felszámolására”.

Az izraeli hadsereg adatai szerint Izrael már a Gázai övezet kétharmada felett teljes ellenőrzést gyakorol. Wertzberger szerint ez azt jelenti, hogy 

a Hamász összes összpontosított ereje – és nagy valószínűséggel a túszok többsége is – nagyon pontosan behatárolható területeken van”.

Ezek elfoglalása szerinte kulcsfontosságú lehet a háborús célok elérésében. „Ne állítsanak meg minket” – idézte fel a budapesti Alapjogokért Központ Izrael-barát konferenciáján tett kijelentését.

Az Tett és Védelem Liga külügyi igazgatója úgy látja, a Hamász nem fogja önként elengedni a túszokat: 

A túszok a Hamász életbiztosítását jelentik, és a szervezet nem érdekelt mindannyiuk szabadon engedésében, még tárgyalások során sem.”

Mivel a megadás nem opció, „az egyetlen alternatíva a katonai nyomás fokozása, ami a Hamász megsemmisítéséhez és így elkerülhetetlenül a túszok kiszabadításához vezet”.

Wertzberger különösen keményen fogalmazott a gázai lakossággal kapcsolatban is: 

A probléma Gázában az a lakosság, amely létrehozta a Hamászt és megválasztotta vezetőnek. A Hamász nem a semmiből jött – a nép köréből emelkedett ki, és a vállukon hordozták.” 

Szerinte a békés együttélés illúzióját október 7. végleg lerombolta: „A náci Németországban 659 olyan ‘Világ Igaza’ volt, aki segített a zsidóknak. Gázában nulla.”

A palesztin államiság elismerését Wertzberger élesen ellenzi, mert szerinte ez rossz üzenetet küldene a világnak. 

„Egy palesztin állam elismerése világos üzenetet küldene: csak terrorizmussal lehet eredményeket elérni. Gyilkolj zsidó gyerekeket, erőszakolj meg nőket, égesd el a csecsemőket – és a végén államot kapsz”

 – figyelmeztetett. Véleménye szerint a Nyugat „erkölcsi és logikai mélypontra” jutott, amikor hajlandó figyelmen kívül hagyni az október 7-i támadás borzalmait.

Nyitókép: Mosab Shawer / AFP

