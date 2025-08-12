Úgy táncolnak a Nyugat vezetői, ahogy a Hamász fütyül

A Hamász videóra vette, hogy megásatják a saját sírját egy izraeli tússzal
A Nova fesztiválról elrabolt fiatalt a palesztin terrorszervezet már lassan két éve embertelen körülmények között tartja.
A nemzetközi sajtó mára gyakorlatilag egy az egyben elfogadja a Hamász narratíváját a gázai háborúval kapcsolatban. S mivel a nyugati nagyhatalmak gyors kiutat szeretnének a konfliktusból, ezért leporolták a kétállami megoldást. Elemzés.
Jahja Színvár, a Hamász terrorszervezet egykori vezetője néhány nappal 2023. október 7. előtt azt mondta a szervezet tagjainak: szükséges, hogy a csoport valami egészen „rendkívülit” tegyen, amellyel kisiklathatja a szaúdi-izraeli tárgyalásokat. A terrorvezér az izraeli hadsereg által felfedezett, és a Wall Street Journal által ellenőrzött és nyilvánosságra hozott feljegyzések szerint arról beszélt, hogy az Ábrahám-egyezményekkel elkezdett normalizációs folyamat marginalizálja a „palesztin ügyet”, ezért mindent meg kell tenni, hogy a folyamat visszaforduljon. A cél az volt, hogy a régióban újra foglalkozzanak a palesztin üggyel. Színvár és a találkozó résztvevői szinte kivétel nélkül halottak, azonban a tervük sikeresnek bizonyult. Nemcsak azt sikerült elérniük, hogy kisiklatták a szaúdi-izraeli tárgyalásokat, hanem azt is, hogy a britek, franciák, és az ausztrálok is bejelentették: elismerik a palesztin államot.
A Hamász elérte, amit akart: miután barbár módon betört Izraelbe és több, mint 1200 civilt mészárolt le, és már két és fél éve pszichológiai terrorban tartja Izraelt a túszokkal, a világ mégis Izraelt hibáztatja a háborúért, őket pedig megjutalmazná.
A nyugati világ vezetői sorban jelentik be a palesztin állam elismerését, és a nemzetközi közhangulat is egyre ellenségesebb Izrael gázai háborújával szemben. Mindeközben Izraelen belül is vitákat vált ki a háború elhúzódása, amin nem segít, hogy a Hamász új fokozatba kapcsolta az izraeli társadalom elleni pszichológiai terrort.
A palesztin terroristák már a 2000-es években a második intifáda idején rájöttek arra, hogy a terroristák mellé lehet állítani a nemzetközi közvéleményt, ha drámai képeket mutogatnak a médiában. Már akkor is az volt a stratégia, hogy szándékosan a tűzvonalba kell állítani az ártatlan civileket, hogy aztán Izraelt „gyerekek és ártatlanok gyilkosának” lehessen beállítani.
Ma ugyanez történik Gázában csak éppen nem egy-egy fotóval, vagy videóval zajlik a propaganda, hanem a közösségi oldalakon HD minőségben közvetítik a gázai eseményeket. A háború áldozatainak szenvedését folyamatosan rögzítik, a halottak arcát minden szögből felveszi a kamera, és a romok alól kimászó, sebesült gyerekek felvételei ádáz gyűlöletet ébresztenek tömegekben Izrael iránt. Mindeközben a palesztin terroristák azok, akik a gyerekeiket otthagyják a bombákkal ellátott épületekben (Gázában beaknázták a házak jelentős részét) miközben ők a föld alatti terror alagutakba bújnak meg, biztonságban az Izrael csapások elől. A szenvedés valódi, de felelősség kérdését nem feszegeti a nemzetközi média.
Mindebben a nemzetközi média is segít, amely elkezdte egyre többet használni a „népirtás” szót Izrael kapcsán. A Free Press például utánajárt, hogy csak
a New York Times kilencszer többször használta a „genocídium” szót Izrael kontextusában, mint a ruandai népirtás tetőfokán, mikor 800 ezer ember mészároltak le száz nap alatt.
Natasha Hausdorff nemzetközi jogász egy Spectator cikkben utasította el a népirtás vádját. „Egyszerűen nincs alapja annak az állításnak, hogy Izrael célja ebben a háborúban a gázai palesztin lakosság kiirtása. A világ egyik legerősebb hadseregével rendelkezik, ha ezt akarta volna, már rég megtette volna. Minden bizonyíték, beleértve a segélyek biztosítását és a célzott csapásokat is, teljesen ellentétes irányba mutat” – írta a jogász.
Hasonló a helyzet az éheztetés narratívával kapcsolatban. A Hamász már a háború első hetei óta azt próbálta eladni, hogy Izrael éhezteti Gázát, miközben a terrorszervezet a segélyek jelentős részét elrabolta és pénzért adta el a lakosoknak. A Tablet magazin a következőt írta a kialakult helyzetről: „Elegendő élelmiszer jut be Gázába. Az élelmiszerhiány két okból alakult ki: egyrészt az ENSZ nem adta át az irányítást az amerikai Gázai Humanitárius Alapítványnak (GHF), másrészt a Hamász háborús stratégiája sem segít, amelynek célja, hogy saját lakosságának szenvedéseivel nemzetközi nyomást gyakoroljon Izraelre – bízva a sajtó szándékos együttműködésében.” Tehát az ENSZ a Tablet vádja szerint szabotálja a segélyezést, miközben folyamatosan drámai hangvételű nyilatkozatokat ad ki a humanitárius helyzetről. Erre rásegít a nemzetközi média is, amely címlapon hozza az élelmiszerhiányt, mintha az Izrael szándékos stratégiájának a része lenne.
Miközben október 7. sokkja azzal a következménnyel járt, hogy a korábbi békepártiak jelentős része Izraelben elutasítja a két állami megoldást, Európa és a világ válasza az a háborúra, hogy létre kell hozni egy palesztin államot. Az európai vezetés egy palesztin állam elismerésével valójában nem segít a konfliktus gyorsabb befejezésén, sőt nagyon úgy tűnik, hogy ezzel csak elhúzza a háborút – ez derült ki Marco Rubio néhány nappal ezelőtti interjújából. Az amerikai külügyminiszter elmondta:
már majdnem sikerült megegyezni a Hamásszal egy tűzszünetben és tíz túsz elengedésében, mikor Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy elismerik a palesztin államot. A terrorszervezet ekkor azonnal elhagyta a tárgyalóasztalt.
Rubio a katolikus Eternal Word TV hálózatnak a következőt nyilatkozta: „A Hamásszal folytatott tárgyalások Macron egyoldalú döntésének napján szakadtak meg, amikor bejelentette, hogy elismeri a palesztin államot. (...) Így ezek az üzenetek, bár számukra nagyrészt szimbolikus jelentőségűek, valójában tovább nehezítik a béke megteremtését és a Hamásszal való megállapodás elérését.”
Minek tárgyalna a Hamász, ha a céljait elérheti a nyugati hatalmak segítségével?
Egyes szakértők szerint a nyugati vezetők saját baloldali és muszlim szavazótáboraiknak próbálnak kedvezni az elismeréssel, és nem veszik figyelembe a közel-keleti valóságot. Ez derül ki a brit kormány és a Palesztin Hatóság közös memorandumából is, amit Keir Starmer támogatott.
Eszerint a britek az 1967-es határok mentén: Ciszjordánia (Júdea és Szamára) valamint Kelet-Jeruzsálem területén létrejövő palesztin államot támogatnának. Azonban ezen a területen több, mint hatszázezer zsidó él.
A Palesztin Hatóság szabad választásokat is ígért, csakhogy Ciszjordániában a Hamász népszerűbb, mint a Hatóságot irányító Fatah. Nem véletlen, hogy hosszú évek óta nem tartottak a palesztin fennhatóság alatt levő területeken választásokat.
Izraelben is megosztott a lakosság azzal kapcsotban, hogy Izrael hogyan vessen véget a gázai háborúnak. Egyesek az azonnali megegyezést, kivonulást, és a túszok hazatérést támogatják, egy jobboldali kisebbség elcsatolná Gáza egy részét, Netanjahu pedig egy harmadik opciót jelentett be, amelynek első lépéseként az IDF elfoglalná Gázavárost.
A háború miatti nemzetközi felháborodásra reagálva Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap tartott egy angol nyelvű sajtótájékoztatót. „Célunk nem Gáza megszállása, hanem Gáza felszabadítása” – mondta Netanjahu a külföldi sajtó számára tartott eseményen.
„A háború holnap véget érhet, ha Gáza, vagy inkább a Hamász leteszi a fegyvert és szabadon engedi az összes túszt.”
Azt is megjegyezte, hogy közel két évnyi háború után még mindig több ezer fegyveres terrorista tartózkodik az enklávé terültén, és kijelentette, hogy Izraelnek „nincs más választása”, mint befejezni a munkát és teljes vereséget mérni a Hamászra.
Szerinte a háború befejezésének legjobb módja a nemrég jóváhagyott katonai terv, amelynek célja Gázaváros elfoglalása, hogy megtisztítsák a területet a Hamásztól, és utat engedjenek egy olyan polgári kormánynak, amely nem áll kapcsolatban sem az iszlamista rezsimmel, sem a Palesztin Hatósággal. Netanjahu elismerte, hogy Izrael vesztésre áll a médiaháborúban.
„Nem fogunk öngyilkosságot elkövetni azért, hogy pozitív publicisztikákat írjanak rólunk”
– jelentette ki.
Nyitókép: Bűnrészességgel vádolja egy palesztin tüntető Macront/Valérie Dubois / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
