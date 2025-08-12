Úgy táncolnak a Nyugat vezetői, ahogy a Hamász fütyül

A palesztin terroristák már a 2000-es években a második intifáda idején rájöttek arra, hogy a terroristák mellé lehet állítani a nemzetközi közvéleményt, ha drámai képeket mutogatnak a médiában. Már akkor is az volt a stratégia, hogy szándékosan a tűzvonalba kell állítani az ártatlan civileket, hogy aztán Izraelt „gyerekek és ártatlanok gyilkosának” lehessen beállítani.

Ma ugyanez történik Gázában csak éppen nem egy-egy fotóval, vagy videóval zajlik a propaganda, hanem a közösségi oldalakon HD minőségben közvetítik a gázai eseményeket. A háború áldozatainak szenvedését folyamatosan rögzítik, a halottak arcát minden szögből felveszi a kamera, és a romok alól kimászó, sebesült gyerekek felvételei ádáz gyűlöletet ébresztenek tömegekben Izrael iránt. Mindeközben a palesztin terroristák azok, akik a gyerekeiket otthagyják a bombákkal ellátott épületekben (Gázában beaknázták a házak jelentős részét) miközben ők a föld alatti terror alagutakba bújnak meg, biztonságban az Izrael csapások elől. A szenvedés valódi, de felelősség kérdését nem feszegeti a nemzetközi média.

Hamász propaganda a médiában

Mindebben a nemzetközi média is segít, amely elkezdte egyre többet használni a „népirtás” szót Izrael kapcsán. A Free Press például utánajárt, hogy csak

a New York Times kilencszer többször használta a „genocídium” szót Izrael kontextusában, mint a ruandai népirtás tetőfokán, mikor 800 ezer ember mészároltak le száz nap alatt.

Natasha Hausdorff nemzetközi jogász egy Spectator cikkben utasította el a népirtás vádját. „Egyszerűen nincs alapja annak az állításnak, hogy Izrael célja ebben a háborúban a gázai palesztin lakosság kiirtása. A világ egyik legerősebb hadseregével rendelkezik, ha ezt akarta volna, már rég megtette volna. Minden bizonyíték, beleértve a segélyek biztosítását és a célzott csapásokat is, teljesen ellentétes irányba mutat” – írta a jogász.

Hasonló a helyzet az éheztetés narratívával kapcsolatban. A Hamász már a háború első hetei óta azt próbálta eladni, hogy Izrael éhezteti Gázát, miközben a terrorszervezet a segélyek jelentős részét elrabolta és pénzért adta el a lakosoknak. A Tablet magazin a következőt írta a kialakult helyzetről: „Elegendő élelmiszer jut be Gázába. Az élelmiszerhiány két okból alakult ki: egyrészt az ENSZ nem adta át az irányítást az amerikai Gázai Humanitárius Alapítványnak (GHF), másrészt a Hamász háborús stratégiája sem segít, amelynek célja, hogy saját lakosságának szenvedéseivel nemzetközi nyomást gyakoroljon Izraelre – bízva a sajtó szándékos együttműködésében.” Tehát az ENSZ a Tablet vádja szerint szabotálja a segélyezést, miközben folyamatosan drámai hangvételű nyilatkozatokat ad ki a humanitárius helyzetről. Erre rásegít a nemzetközi média is, amely címlapon hozza az élelmiszerhiányt, mintha az Izrael szándékos stratégiájának a része lenne.

Diplomáciai malőr

Miközben október 7. sokkja azzal a következménnyel járt, hogy a korábbi békepártiak jelentős része Izraelben elutasítja a két állami megoldást, Európa és a világ válasza az a háborúra, hogy létre kell hozni egy palesztin államot. Az európai vezetés egy palesztin állam elismerésével valójában nem segít a konfliktus gyorsabb befejezésén, sőt nagyon úgy tűnik, hogy ezzel csak elhúzza a háborút – ez derült ki Marco Rubio néhány nappal ezelőtti interjújából. Az amerikai külügyminiszter elmondta:

már majdnem sikerült megegyezni a Hamásszal egy tűzszünetben és tíz túsz elengedésében, mikor Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy elismerik a palesztin államot. A terrorszervezet ekkor azonnal elhagyta a tárgyalóasztalt.

Rubio a katolikus Eternal Word TV hálózatnak a következőt nyilatkozta: „A Hamásszal folytatott tárgyalások Macron egyoldalú döntésének napján szakadtak meg, amikor bejelentette, hogy elismeri a palesztin államot. (...) Így ezek az üzenetek, bár számukra nagyrészt szimbolikus jelentőségűek, valójában tovább nehezítik a béke megteremtését és a Hamásszal való megállapodás elérését.”

Minek tárgyalna a Hamász, ha a céljait elérheti a nyugati hatalmak segítségével?

Egyes szakértők szerint a nyugati vezetők saját baloldali és muszlim szavazótáboraiknak próbálnak kedvezni az elismeréssel, és nem veszik figyelembe a közel-keleti valóságot. Ez derül ki a brit kormány és a Palesztin Hatóság közös memorandumából is, amit Keir Starmer támogatott.

Eszerint a britek az 1967-es határok mentén: Ciszjordánia (Júdea és Szamára) valamint Kelet-Jeruzsálem területén létrejövő palesztin államot támogatnának. Azonban ezen a területen több, mint hatszázezer zsidó él.

A Palesztin Hatóság szabad választásokat is ígért, csakhogy Ciszjordániában a Hamász népszerűbb, mint a Hatóságot irányító Fatah. Nem véletlen, hogy hosszú évek óta nem tartottak a palesztin fennhatóság alatt levő területeken választásokat.