08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bognár György Paksi FC MTK

MTK–Paks: fordulatos mérkőzést nyert Bognár György csapata, és vezeti a tabellát! (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 22:01

Fordulatos mérkőzésen nyert 3–2-re a Paks az MTK vendégeként, így az élre állt az NB I tabelláján. MTK–Paks: a legfontosabb történések videóval.

2025. augusztus 24. 22:01
null

Volt miért törlesztenie az MTK-nak szurkolói felé a labdarúgó NB I 5. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén, hiszen a múlt hétvégén szintén hazai pályán játszva 7–2-re kapott ki a győri ETO FC csapatától. Eközben a Paks abban a tudatban vendégeskedett az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hogy győzelme esetén átveszi a vezetést a tabellán. Ez történt az MTK–Pakson!

MTK–Paks: VÉCSEI Bálint; MOLNÁR Rajmund
MTK–Paks: Vécsei Bálint (jobbra) volt az első félidő főszereplője. Fotó: MTI/Illyés Tibor 

MTK–Paks: Vécsei a főszereplő az első 45 percben

A 18. percben óriási lépést tett ehhez Bognár György csapata: Silye Erik kapott labdát a bal oldalon, laposan középre gurított, Hahn János megpróbált belepiszkálni, a labda pedig eljutott a túloldalon Vécsei Bálinthoz, aki a kapu bal oldalába lőtt, 0–1.

Nem sokkal később ismét Vécsei lőtt, de Marina Jurina könyökéről szögletre pattant a labda. A játékvezetőt a VAR kihívta, megnézte a jelenetet és büntetőt ítélt, amit Hahn János magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába, Demjén Patrik a másik irányba vetődött, 0–2.

Gyors egyenlítés a második félidőben

A VAR meghibásodása miatt csúszott a második játékrész kezdése, ami aztán nem is működött, így nem nézte vissza a játékvezető, hogy Kinyik Ákos kezezése büntetőt ért-e. Nem sokkal később Kovácsik Ádám hatalmas bravúrja után Molnár Rajmund a fekvő kapus mellett közelről telibe bombázta a keresztlécet – érett a szépítés a hazai csapat részéről.

Az 59. percben össze is jött! Átrok Zalán elé pattant szerencsésen egy paksi védőről az indítás, aztán elfektette Kovácsikot, elvitte mellette a játékszert, de közben a kapus beleért, így ismét némi szerencsével maradt a 19 éves tehetség előtt, aki aztán az üres kapu hosszú oldalába gurított kiszorított szögből Kinyik lábai között, 1–2.

A gól után is lendületben maradt az MTK, rövid időn belül Molnár Ádin és Németh Krisztián is célba vette fejjel a kaput, de Demjén a helyén volt. A 66. percben viszont már az egyenlítés is összejött: Bognár István indítása után Horváth Arthúr a jobb oldalon belépett a 16-oson belülre, és passz helyett szép mozdulattal a kapu jobb alsó sarkába tekert, 2–2.

Volt még fordulat a meccsben: a 80. percben a csereként beálló Böde Dániel labdát szerzett az ellenfél 16-osán belül, Tóth Barnához továbbított, akit Széles Imre lerántott, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A VAR már működött, meg is nézte az esetet, és helyben hagyta a döntést. Windecker József végezte el a 11-est, a kapu jobb oldalába lőtt, 2–3.

És mint kiderült, Windecker gólja győzelmet is ért, így a Paks fordulatos mérkőzésen nyert az MTK otthonában, és az NB I-es tabella élére állt!

Labdarúgó NB I, 5. forduló
MTK Budapest–Paksi FC 2–3 (0–2)
Gól: Átrok (59.), Horváth A. (66.) ill., Vécsei (17.), Hahn (28. - 11-esből), Windecker (83. - 11-esből)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

