Ezt a napot soha nem felejtik el Győrben: az ETO gólfiesztát rendezett a fővárosban (VIDEÓ)

A győri stadion gyepszőnyegének gombás fertőzése miatt az ETO FC vezetősége kérvényezte a pályaválasztói jog felcserélését, ezért játszották a mérkőzést a fővárosban. A zöld-fehéreket nem nagyon zavarta meg a módosított helyszín, mert három nappal az AIK Stockholm felett a Konferencia-liga-selejtezőben aratott győzelem és továbbjutás után is sokkal energikusabban futballoztak ellenfelüknél. Lényegében az első félidő végére eldöntötték a három pont sorsát, mert bár a góllövőlistát vezető Molnár Rajmund révén az MTK a 32. percben még szépített (1–2), a vendégek Daniel Stefulj, Miljan Krpics, Vitális Milán és Nadir Benbouali révén a szünetig négy gólt szereztek (1–4). Különösen Vitális 34. percben elért szabadrúgásgólja volt tetszetős, a 23 esztendős középpályás 28 méterről, a sorfal felett tekerte a labdát a jobb felső sarokba.

A fordulás után Marin Jurina góljával az MTK szépített ugyan (2–4), de a szünetben beállt Vitályos Viktor öt perc alatt két sárga lapos figyelmeztetést kapott, így csapata a 66. perctől emberhátrányban futballozott. A győriek gyorsan kihasználták a létszámfölényt, Benbuali duplázásával a 68. percben visszaállították a háromgólos különbséget (2–5).

A kék-fehérek teljesen összezuhantak a hajrára, és további két gólt kapva kiütéses vereséget szenvedtek.

Az ETO még sosem szerzett hét gólt idegenben az MTK ellen, vasárnapig az 1946 tavaszán elért 5–1-es siker volt a legnagyobb különbségű győzelme.

Három döntetlen után először nyertek a zöld-fehérek a mostani bajnokságban, ráadásul tavaly augusztus óta veretlenek idegenben, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük. Az ETO csütörtökön a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wient fogadja a Konferencia-liga selejtezőjében, a párharc tétje már a főtáblára jutás lesz.