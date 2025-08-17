Ft
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Győr Labdarúgó NB I MTK Budapest MTK

Ezt a napot soha nem felejtik el Győrben: az ETO gólfiesztát rendezett a fővárosban (VIDEÓ)

2025. augusztus 17. 21:03

A Konferencia-ligában a főtábláért küzdő Győr 7–2-re nyert az MTK Budapest otthonában a labdarúgó NB I negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

2025. augusztus 17. 21:03
null

A győri stadion gyepszőnyegének gombás fertőzése miatt az ETO FC vezetősége kérvényezte a pályaválasztói jog felcserélését, ezért játszották a mérkőzést a fővárosban. A zöld-fehéreket nem nagyon zavarta meg a módosított helyszín, mert három nappal az AIK Stockholm felett a Konferencia-liga-selejtezőben aratott győzelem és továbbjutás után is sokkal energikusabban futballoztak ellenfelüknél. Lényegében az első félidő végére eldöntötték a három pont sorsát, mert bár a góllövőlistát vezető Molnár Rajmund révén az MTK a 32. percben még szépített (1–2), a vendégek Daniel Stefulj, Miljan Krpics, Vitális Milán és Nadir Benbouali révén a szünetig négy gólt szereztek (1–4). Különösen Vitális 34. percben elért szabadrúgásgólja volt tetszetős, a 23 esztendős középpályás 28 méterről, a sorfal felett tekerte a labdát a jobb felső sarokba.

 

A fordulás után Marin Jurina góljával az MTK szépített ugyan (2–4), de a szünetben beállt Vitályos Viktor öt perc alatt két sárga lapos figyelmeztetést kapott, így csapata a 66. perctől emberhátrányban futballozott. A győriek gyorsan kihasználták a létszámfölényt, Benbuali duplázásával a 68. percben visszaállították a háromgólos különbséget (2–5).

A kék-fehérek teljesen összezuhantak a hajrára, és további két gólt kapva kiütéses vereséget szenvedtek. 

Az ETO még sosem szerzett hét gólt idegenben az MTK ellen, vasárnapig az 1946 tavaszán elért 5–1-es siker volt a legnagyobb különbségű győzelme.

Három döntetlen után először nyertek a zöld-fehérek a mostani bajnokságban, ráadásul tavaly augusztus óta veretlenek idegenben, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük. Az ETO csütörtökön a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wient fogadja a Konferencia-liga selejtezőjében, a párharc tétje már a főtáblára jutás lesz.

Az MTK Budapest 70-edszer játszott pályaválasztóként a Győrrel az élvonalban, a mostani csupán a nyolcadik veresége volt.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
MTK Budapest–ETO FC Győr 2–7 (Molnár R. 32., Jurina 60., ill. Stefulj 15., Krpics 30., Vitális 34., Benbuali 45+2., 68., Huszár 77., Piscsur 82.)
Kiállítva: Vitályos (66., MTK Budapest)

Később
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE (Tv: M4 Sport)

Korábban játszották
Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus 1–2 (Szűcs T. 16., ill. Edomwonyi 47., A. Keita 90.)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

A mérkőzés összefoglalója

Összesen 6 komment

moliere-0
2025. augusztus 17. 21:27
Mi ez az "Anybüdpics" ? Neujidli gágogás? Magyarul nem így mondjuk. Mondd helyette sajnálkozva, hogy édesanyád kellemetlen szagot áraszt csípőtájékon. Így még köbükuncsites is érteni fogja.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. augusztus 17. 21:25
lehetett volna 15-2 is, ha az ETO nem áll le olyan volt a játék képe, mint amikor az 1982-es vébén Elcheben Salvador ellen 10-1-re győztünk, ami lehetett volna 14-1 is
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. augusztus 17. 21:18 Szerkesztve
moliére úr !!! Az ETO az valami külföldi vegyes csapat....???
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. augusztus 17. 21:14 Szerkesztve
Micsoda szep magyar nevek: Kovacs, Takacs, Nagy,Kis, Kovacs, Asztalos,,Juhasz Szűcs... Anybüdpics...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!