08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rapid Wien Győr Konferencia-liga Bolla Bendegúz

Kötélből voltak az idegei – Győrbe küldte az osztrákokat a magyar válogatott játékos

2025. augusztus 15. 06:14

Bolla Bendegúz rúgta az osztrák Rapid Wien mindent eldöntő tizenegyesét.

2025. augusztus 15. 06:14
null

A Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien lesz a Győr ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó körében: az osztrák együttes tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Keresztes Krisztiánt is foglalkoztató skót Dundee United vendégeként.

Az első mérkőzéshez hasonlóan 2–2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, de mindketten végigjátszották a mérkőzést. A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek – amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét – pedig a Rapid Wiennek kedveztek. Ezzel eldőlt, a Kl 4. fordulójában, a rájátszásban a bécsiek az ETO FC Győrrel találkoznak.

Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2–0-ra nyert, így 2–1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. Az összecsapást a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.

(MTI) 

Nyitókép: Thomas Pichler / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

