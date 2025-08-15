Kötélből voltak az idegei – Győrbe küldte az osztrákokat a magyar válogatott játékos

Az első mérkőzéshez hasonlóan 2–2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, de mindketten végigjátszották a mérkőzést. A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek – amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét – pedig a Rapid Wiennek kedveztek. Ezzel eldőlt, a Kl 4. fordulójában, a rájátszásban a bécsiek az ETO FC Győrrel találkoznak.

Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2–0-ra nyert, így 2–1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. Az összecsapást a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.

(MTI)