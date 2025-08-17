Nem erre készültek Debrecenben: Dzsudzsák Balázsék elveszítették a keleti rangadót (VIDEÓ)

A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik, Szűcs Tamás lökete utat is talált a Nyíregyháza kapujába (1–0). A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot.

Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai kapust is tehetetlennek bizonyult Bright Edomwonyi fejesével szemben (1–1), tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket.

A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket. A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Aboubakar Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza (1–2).

A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus 1–2 (Szűcs T. 16., ill. Edomwonyi 47., A. Keita 90.)

Később

17.45: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE (Tv: M4 Sport)

(MTI)

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

