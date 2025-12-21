Ilyet ritkán lát Európa: félpályás gól az év utolsó NB I-es meccsén! (VIDEÓ)

A folytatásban ugyan fölényben futballozott a Debrecen, ez azonban helyzetekben nem igazán mutatkozott meg, a házigazdák a kapura kevés okoztak.

Az első igazi helyzetig a 85. percig kellett várniuk a hazai szurkolóknak, ekkor Szűcs közelről fejelhetett, de Popovich nagyot védett. A 92. percben ismét Szűcs volt a főszereplő, jó 30 méterről célozta meg a kaput, hatalmas lövése viszont a felső lécről kipattant.