Ilyet ritkán lát Európa: félpályás gól az év utolsó NB I-es meccsén! (VIDEÓ)

Toniszlav Jordanov délpályás gólja győzelmet ért a Kisvárdának Debrecenben. Az év utolsó NB I-es meccsén megszületett az idény egyik – ha nem a – legszebb találata.
Az év utolsó NB I-es mérkőzésének első félidejében nem sok említésre méltó esemény történt Debrecenben, a kapuk minimálisan forogtak csak veszélyben, mindkét kapus néhány kötelező feladatot teljesített csak. Főként a mezőnyben zajlott a küzdelem, egy-egy pontrúgás adhatott volna lehetőséget a csapatoknak, ám komoly helyzet nem alakult ki.
A fordulást követően viszont gyorsan jött az egész szezon, sőt az év egyik legszebb pillanata, Dzsudzsák Balázs eladott labdája után Toniszlav Jordanov a felezővonalról ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Varga Ádámnak esélye sem volt.
A folytatásban ugyan fölényben futballozott a Debrecen, ez azonban helyzetekben nem igazán mutatkozott meg, a házigazdák a kapura kevés okoztak.
Az első igazi helyzetig a 85. percig kellett várniuk a hazai szurkolóknak, ekkor Szűcs közelről fejelhetett, de Popovich nagyot védett. A 92. percben ismét Szűcs volt a főszereplő, jó 30 méterről célozta meg a kaput, hatalmas lövése viszont a felső lécről kipattant.
A Kisvárda 2022 után tudott újra nyerni Debrecenben.
A GÓLLÖVŐLISTA ÉLCSOPORTJA
11 gólos: Lukács D. (Puskás Akadémia), Matko (Újpest)
10 gólos: Benbuali (Győr), Varga B. (Ferencváros)
8 gólos: Acolatse (Diósgyőr), Gruber (Ferencváros), Hahn (Paks)
7 gólos: Bárány (Debrecen), Skribek (Zalaegerszeg)
6 gólos: Molnár Á. (MTK)
LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
DVSC–Kisvárda 0–1 (Jordanov 55.)
Korábban játszották
Újpest–Kazincbarcika 2–1 (Tucic 63., Joao Nunes 84., ill. Ubochioma 67.)
Nyitókép: Facebook / Kisvárda FC