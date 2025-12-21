Ft
Labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Kisvárda

Ilyet ritkán lát Európa: félpályás gól az év utolsó NB I-es meccsén! (VIDEÓ)

2025. december 21. 19:35

Toniszlav Jordanov délpályás gólja győzelmet ért a Kisvárdának Debrecenben. Az év utolsó NB I-es meccsén megszületett az idény egyik – ha nem a – legszebb találata.

2025. december 21. 19:35
null

Az év utolsó NB I-es mérkőzésének első félidejében nem sok említésre méltó esemény történt Debrecenben, a kapuk minimálisan forogtak csak veszélyben, mindkét kapus néhány kötelező feladatot teljesített csak. Főként a mezőnyben zajlott a küzdelem, egy-egy pontrúgás adhatott volna lehetőséget a csapatoknak, ám komoly helyzet nem alakult ki.

 

NB I, Kisvárda, DVSC, Toniszlav Jordanov, Révész Attila, Kisvárda, félpályás gól
Toniszlav Jordanov a Révész Attila vezette szakmai stábbal ünnepelte az NB I-es szezon egyik legszebb gólját (Fotó: Facebook / Kisvárda FC)

A fordulást követően viszont gyorsan jött az egész szezon, sőt az év egyik legszebb pillanata, Dzsudzsák Balázs eladott labdája után Toniszlav Jordanov a felezővonalról ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Varga Ádámnak esélye sem volt.

 

A folytatásban ugyan fölényben futballozott a Debrecen, ez azonban helyzetekben nem igazán mutatkozott meg, a házigazdák a kapura kevés okoztak.

Az első igazi helyzetig a 85. percig kellett várniuk a hazai szurkolóknak, ekkor Szűcs közelről fejelhetett, de Popovich nagyot védett. A 92. percben ismét Szűcs volt a főszereplő, jó 30 méterről célozta meg a kaput, hatalmas lövése viszont a felső lécről kipattant.

A Kisvárda 2022 után tudott újra nyerni Debrecenben.

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLCSOPORTJA
11 gólos: Lukács D. (Puskás Akadémia), Matko (Újpest)
10 gólos: Benbuali (Győr), Varga B. (Ferencváros)
8 gólos: Acolatse (Diósgyőr), Gruber (Ferencváros), Hahn (Paks)
7 gólos: Bárány (Debrecen), Skribek (Zalaegerszeg)
6 gólos: Molnár Á. (MTK)

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
DVSC–Kisvárda 0–1 (Jordanov 55.)

Korábban játszották
Újpest–Kazincbarcika 2–1 (Tucic 63., Joao Nunes 84., ill. Ubochioma 67.)

Az NB I állása a téli szünetben

Nyitókép: Facebook / Kisvárda FC

 

