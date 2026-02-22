Ilyet is ritkán látni: üres kapura rúgta mellé a ziccert a brazil, így pontot szerzett Zalaegerszegen a Debrecen (VIDEÓ)

A City és a Real Madrid korábbi edzőjétől is tanult a Fradi-specialista, aki állítja: ezt a rangadót mindenkinek látnia kell!
A zalaegerszegi futballcsoda nyomában.
Sokba került a kihagyott 100 százalékos ziccer Zalaegerszegen. Bár a hazaiak vezettek a ZTE–DVSC-n, a hazaiak egyenlítettek, és elvittek egy pontot az NB I egyik vasárnapi rangadóján.
Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalra teljesen fehérbe borult Magyarország nyugati fele, miután az éjszaka nagy mennyiségű hó hullott a térségben. Az időjárási körülmények miatt narancs riasztást is kiadták – több nyugat-dunántúli régióban 20-30 centimétert meghaladó friss hóval küzdöttek a szakemberek. A labdarúgó NB I hétvégi fordulója kapcsán ez a ZTE–DVSC-n okozhatott volna problémát, ám a szurkolók a zalaegerszegi klub segítségére siettek. A szimpatizánsok saját kezűleg takarították le a pályát, így semmi akadálya nem maradt a rangadó megrendezésének.
Ezt is ajánljuk a témában
A zalaegerszegi futballcsoda nyomában.
A 24. percben pedig az előző fordulóban a Ferencvárost legyőző hazaiak meg is szerezték a vezetést: Kiss Bence beadása után Peraza fejelt a kapuba.
Az 51. percben nagyon közel kerültek a mérkőzés eldöntéséhez a zalaegerszegiek, de Joao Victor hiába vitte el a kapus mellett is a labdát, nem tudott betalálni az üres kapuba, az oldalhálóba lőtt – hihetetlen jelenet volt.
És ahogy az ilyenkor lenni szokott a labdarúgásban, büntetett is a Debrecen: Dzsudzsák Balázs ívelte a védők mögé a labdát, Guerrero pedig a kifutó kapust megelőzve a hálóba fejelt, 1–1.
Ezzel ki is alakult a végeredmény, a pontosztozkodással a ZTE nem tudta megtartani forduló előtti ötödik helyezését, így már csak hatodik, míg a Loki maradt a harmadik helyen.
NB I, 23. forduló
ZTE–DVSC 1–1 (1–0)
Gól: Peraza (24.) ill., Guerrero (64.)
Nyitókép: MTI/Katona Tibor