Itt a fordulat: Vlagyimir Putyin mégis találkozna Volodimir Zelenszkijjel!
Megfelelő előkészítés után az oroszok találkoznának az ukrán elnökkel.
A Roszatom vezérigazgatója nagy bejelentést tett.
A Fox News arról ír, hogy Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette: Oroszország megújítja nukleáris programját.
A vezető „hatalmas fenyegetésekről” beszélt Oroszországra nézve,
és Moszkva „nukleáris pajzsának” fejlesztésére hívta fel a figyelmet.
Emlékeztetnek: Kína, Oroszország és az Egyesült Államok birtokolja a világ nukleáris arzenáljának mintegy 90 százalékát. Az Association for Arms Control adatai szerint
Oroszország közel 4400 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, amelyek közül több mint 1500 „stratégiailag bevethető”,
míg az Egyesült Államok több mint 3700 robbanófejet tart készleten, ebből 1400 azonnal bevethető.
Mint írják, a hidegháború lezárását követően mindkét nagyhatalom megkezdte a nukleáris leszerelést, amely állandó nemzetközi célkitűzéssé vált, azonban az orosz ukrajnai invázió miatt Washington és Moszkva kapcsolatai ismét megromlottak.
Az egyetlen fennmaradt kétoldalú nukleáris fegyverzetellenőrzési megállapodás a 2010-ben aláírt START III szerződés volt, amelyből azonban Putyin orosz elnök 2023-ban kilépett,
írják.
Az orosz elnök állítása szerint Oroszország továbbra is betartja a nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozásokat, de nem engedi az amerikai ellenőrzések folytatását. A „szakértők” azonban kétségbe vonják ennek a kijelentésnek a valóságtartalmát, tudjuk meg a cikkből.
Az oroszok nagyon dühösek.
Az orosz elnök állítólag kompromisszumkészséget mutatott Trumpnak, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna feladja a Donbászt és lemondjon NATO-tagsági terveiről.