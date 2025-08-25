Ft
nukleáris program Alekszej Lihacsov Oroszország atomháború Vlagyimir Putyin

Oroszország nukleáris pajzsot fejleszt, megújítják a programjukat

2025. augusztus 25. 06:25

A Roszatom vezérigazgatója nagy bejelentést tett.

2025. augusztus 25. 06:25
null

A Fox News arról ír, hogy Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette: Oroszország megújítja nukleáris programját. 

A vezető „hatalmas fenyegetésekről” beszélt Oroszországra nézve,

és Moszkva „nukleáris pajzsának” fejlesztésére hívta fel a figyelmet.

Emlékeztetnek: Kína, Oroszország és az Egyesült Államok birtokolja a világ nukleáris arzenáljának mintegy 90 százalékát. Az Association for Arms Control adatai szerint

 Oroszország közel 4400 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, amelyek közül több mint 1500 „stratégiailag bevethető”, 

míg az Egyesült Államok több mint 3700 robbanófejet tart készleten, ebből 1400 azonnal bevethető.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írják, a hidegháború lezárását követően mindkét nagyhatalom megkezdte a nukleáris leszerelést, amely állandó nemzetközi célkitűzéssé vált, azonban az orosz ukrajnai invázió miatt Washington és Moszkva kapcsolatai ismét megromlottak. 

Az egyetlen fennmaradt kétoldalú nukleáris fegyverzetellenőrzési megállapodás a 2010-ben aláírt START III szerződés volt, amelyből azonban Putyin orosz elnök 2023-ban kilépett,

írják.

Az orosz elnök állítása szerint Oroszország továbbra is betartja a nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozásokat, de nem engedi az amerikai ellenőrzések folytatását. A „szakértők” azonban kétségbe vonják ennek a kijelentésnek a valóságtartalmát, tudjuk meg a cikkből.

Nyitókép: Alexander Nemenov / AFP 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pipa89
2025. augusztus 25. 07:54
Nem csodálkozom a lépésükön. Keletről Kína, délről India, Nyugatról a NATO-vezette Ukrajna. Az oroszok fejével sem árt időnként gondolkodni.
Válasz erre
1
0
Kormánypárti2
2025. augusztus 25. 07:20
Emlékeim szerint a nukleáris fegyverek számának csökkentése azért maradt abba, mert egyoldalúvá vált. Az oroszok csökkentettek, az amcsik nem.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 25. 07:07 Szerkesztve
Igen, ahogy mondja egy hozzászóló, a Start 3 csak tárgyalási szakaszig jutott el, aláírásig már nem. Az USA szempontjai az efféle szerződésekkel kapcsolatban rögtön érthetővé válnak, ha ránézünk, hogy hol tartott Kína a nukleáris fegyvereit tekintve régen és hol tart most és milyen tervei vannak. (jelentős bővítés a terv, felzárkózás a két nagy mellé). Ezért az USA nem akar egy olyan megállapodást az oroszokkal megkötni, ami Kína ellen megkötné a kezét. Kína ugyanis nem tagja semminek, nem esik semmilyen szerződés hatálya alá, azt fejleszt és annyit fejleszt, amit és amennyit csak akar.
Válasz erre
2
0
__iX
•••
2025. augusztus 25. 06:49 Szerkesztve
Kedves Mandi ! Téves info, Fake news. A START III-t soha nem írta alá egyik fél sem!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!