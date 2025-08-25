Oroszország nukleáris pajzsot fejleszt, megújítják a programjukat

Mint írják, a hidegháború lezárását követően mindkét nagyhatalom megkezdte a nukleáris leszerelést, amely állandó nemzetközi célkitűzéssé vált, azonban az orosz ukrajnai invázió miatt Washington és Moszkva kapcsolatai ismét megromlottak.

Az egyetlen fennmaradt kétoldalú nukleáris fegyverzetellenőrzési megállapodás a 2010-ben aláírt START III szerződés volt, amelyből azonban Putyin orosz elnök 2023-ban kilépett,

írják.

Az orosz elnök állítása szerint Oroszország továbbra is betartja a nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozásokat, de nem engedi az amerikai ellenőrzések folytatását. A „szakértők” azonban kétségbe vonják ennek a kijelentésnek a valóságtartalmát, tudjuk meg a cikkből.

Nyitókép: Alexander Nemenov / AFP