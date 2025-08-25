Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
találkozás béke Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Itt a fordulat: Vlagyimir Putyin mégis találkozna Volodimir Zelenszkijjel!

2025. augusztus 25. 05:59

Megfelelő előkészítés után az oroszok találkoznának az ukrán elnökkel.

2025. augusztus 25. 05:59
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll a találkozóra Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben a találkozó megfelelően előkészített, de egyelőre nincs tervben ilyen esemény – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC amerikai televízióban vasárnap sugárzott interjúban.

Az orosz külügyminiszter a Meet the Press című politikai magazinműsornak adott, még pénteken rögzített interjújában kijelentette, hogy 

Putyin elnök „készen áll találkozni Zelenszkij elnökkel, amennyiben ez a találkozó valóban dönteni fog valamiről”. 

Hozzátette, „találkozni csak azért, hogy Zelenszkij újabb színpadot kapjon, ahol lehetősége van szerepelni nem az, amit mi hasznosnak gondolunk”.

A külügyminiszter a csütörtökön Munkácson amerikai elektronikai üzemet ért rakétatámadással kapcsolatban azt közölte, hogy hírszerzésüknek nagyon jó értesülései vannak. „És ahogy mondtam a célpontok között csak hadiüzemek, katonai létesítmények, illetve olyan ipari vállalatok vannak, amelyek közvetlenül állítanak elő katonai felszerelést az ukrán hadsereg számára” – fogalmazott.

Szergej Lavrov a nagyrészt orosz ellenőrzés alatt tartott kelet-ukrajnai megyékre utalva kijelentette, hogy Oroszországot „nem érdeklik területek”, ugyanakkor aggasztónak tartja azoknak az embereknek a helyzetét, akik abban a térségben élnek, és orosz nemzetiségűként azonosítják magukat.

Hozzátette: a háború lezárását követő „biztonsági garanciáknak” konszenzuson kell alapulniuk. Kiemelte azt is, hogy a biztonsági garanciáknak az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagországain kell alapulniuk, de hozzátette, hogy ez kiegészülhet akár Németországgal, Törökországgal és további államokkal.

Ezt is ajánljuk a témában

Szergej Lavrov ugyanakkor utalt arra is, hogy Oroszország egy békeszerződést nem írna alá olyan vezetővel, akinek legitimitását vitatja.

„Amikor egy színpadra kiállunk, amikor dokumentumot kell aláírni, akkor nagyon szükséges számunkra, hogy világosan lássa mindenki, hogy a személy aki aláír legitim, és az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij úr jelenleg nem ilyen ” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatban az orosz politikus megállapította, hogy véleménye szerint, amikor az amerikai elnök az Egyesült Államok nemzeti érdekeit helyezi előtérbe, akkor tiszteletbe tartja, hogy Oroszország hasonlóképpen saját nemzeti érdekei mentén cselekszik.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wanderer
2025. augusztus 25. 08:19
Én már ott tartok, hogy el sem fogom olvasni az ilyen híreket, mert már követhetetlen, ki mit mond.
Válasz erre
0
0
goldie-2
2025. augusztus 25. 07:44
„találkozni csak azért, hogy Zelenszkij újabb színpadot kapjon, ahol lehetősége van szerepelni nem az, amit mi hasznosnak gondolunk”. Az egysejtű nem fog lemondani a lehetőségről.
Válasz erre
2
0
pipa89
2025. augusztus 25. 07:37
Akkor dolgozzatok rajta fiúk, mert Zselé ledrónozza az összes atomerőművet, vagy megtámadja a sajátját, csakhogy gombafelhőt villanthasson a megbízóival együtt!
Válasz erre
5
0
B_kanya
2025. augusztus 25. 07:31
"Szergej Lavrov a nagyrészt orosz ellenőrzés alatt tartott kelet-ukrajnai megyékre utalva kijelentette, hogy Oroszországot „nem érdeklik területek”," Az orosz jog szerint azon területek Oroszország.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!