Itt a fordulat: Vlagyimir Putyin mégis találkozna Volodimir Zelenszkijjel!

Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll a találkozóra Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben a találkozó megfelelően előkészített, de egyelőre nincs tervben ilyen esemény – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC amerikai televízióban vasárnap sugárzott interjúban.

Az orosz külügyminiszter a Meet the Press című politikai magazinműsornak adott, még pénteken rögzített interjújában kijelentette, hogy

Putyin elnök „készen áll találkozni Zelenszkij elnökkel, amennyiben ez a találkozó valóban dönteni fog valamiről”.

Hozzátette, „találkozni csak azért, hogy Zelenszkij újabb színpadot kapjon, ahol lehetősége van szerepelni nem az, amit mi hasznosnak gondolunk”.

A külügyminiszter a csütörtökön Munkácson amerikai elektronikai üzemet ért rakétatámadással kapcsolatban azt közölte, hogy hírszerzésüknek nagyon jó értesülései vannak. „És ahogy mondtam a célpontok között csak hadiüzemek, katonai létesítmények, illetve olyan ipari vállalatok vannak, amelyek közvetlenül állítanak elő katonai felszerelést az ukrán hadsereg számára” – fogalmazott.

Szergej Lavrov a nagyrészt orosz ellenőrzés alatt tartott kelet-ukrajnai megyékre utalva kijelentette, hogy Oroszországot „nem érdeklik területek”, ugyanakkor aggasztónak tartja azoknak az embereknek a helyzetét, akik abban a térségben élnek, és orosz nemzetiségűként azonosítják magukat.

Hozzátette: a háború lezárását követő „biztonsági garanciáknak” konszenzuson kell alapulniuk. Kiemelte azt is, hogy a biztonsági garanciáknak az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagországain kell alapulniuk, de hozzátette, hogy ez kiegészülhet akár Németországgal, Törökországgal és további államokkal.