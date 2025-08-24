Sötét titok állhat a munkácsi gyár felrobbantása mögött – kiderült, mi lehetett a támadás igazi oka

A biztonságpolitikai szakértő közölte, a háború előtt a Flex a védelmi ipar számára nem gyártott alkatrészeket. Bérgyártással foglalkoznak, tehát nem saját brand alatt készítenek elektronikai eszközöket, hanem megrendeléseket teljesítettek, és elsősorban kávéfőzőket csináltak.

Ám azt nem lehet tudni, hogy 2022 februárja óta milyen megrendeléseket kapott a gyár.

Miután Ukrajnában háború van, az elsődleges feladat a védelmi ipar, a hadsereg ellátása. Ezért elképzelhető, hogy gyártottak olyan eszközöket, ami nem katonai, hanem kettős felhasználású, például olyan elektronikai alkatrészeket, amelyek akár katonai eszközökbe is kerülhetnek.