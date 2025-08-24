Ft
08. 24.
vasárnap
Sötét titok állhat a munkácsi gyár felrobbantása mögött – kiderült, mi lehetett a támadás igazi oka

2025. augusztus 24. 17:16

Nem lehet tudni, 2022 februárja óta milyen megrendeléseket kapott az üzem, de akár a hadseregnek is dolgozhattak – állítja a szakértő.

2025. augusztus 24. 17:16
null

Az első hírek arról szóltak, hogy a szerda éjjel lebombázott munkácsi gyárban civil eszközöket gyártottak, azonban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Nap Híre YouTube-csatornáján azt mondta: szerinte nem elképzelhetetlen, hogy hadászati eszközöket is készítettek a kárpátaljai amerikai üzemben – írja az atv.hu.

A biztonságpolitikai szakértő közölte, a háború előtt a Flex a védelmi ipar számára nem gyártott alkatrészeket. Bérgyártással foglalkoznak, tehát nem saját brand alatt készítenek elektronikai eszközöket, hanem megrendeléseket teljesítettek, és elsősorban kávéfőzőket csináltak.

Ám azt nem lehet tudni, hogy 2022 februárja óta milyen megrendeléseket kapott a gyár. 

Miután Ukrajnában háború van, az elsődleges feladat a védelmi ipar, a hadsereg ellátása. Ezért elképzelhető, hogy gyártottak olyan eszközöket, ami nem katonai, hanem kettős felhasználású, például olyan elektronikai alkatrészeket, amelyek akár katonai eszközökbe is kerülhetnek.

Bendarzsevszkij szerint 100 százalékos pontossággal senki sem tudja megmondani, valóban teljesítettek ilyen megrendeléseket az ukrán haderő számára a munkácsi gyárban, vagy sem, de ezt nem lehet kizárni.

Fotó: MTI/Nemes János

rasdi1
2025. augusztus 24. 18:05
És ehhez "szakértőnek" kell lenni?
Chekke-Faint
2025. augusztus 24. 17:54
Robbanó kávéfőzőket gyártottak orosz piacra...DDD
titi77
2025. augusztus 24. 17:40
én csipem az Antont mindamellett hogy ukrán propagandista, de megpróbál a valóság talaján maradni, nem mint az a balfasz tarjányi "doktor".
Pepe24
2025. augusztus 24. 17:40
Ha 3 müszakban dolgoztak, akkor valószínü, hogy ejszaka is tartózkodott ott elég sok ember. Kicsit csoda, hogy csak 15-en sérültek meg és nincs halálos áldozat....
