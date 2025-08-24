Sötét titok állhat a munkácsi gyár felrobbantása mögött – kiderült, mi lehetett a támadás igazi oka

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Nem lehet tudni, 2022 februárja óta milyen megrendeléseket kapott az üzem, de akár a hadseregnek is dolgozhattak – állítja a szakértő.
Az első hírek arról szóltak, hogy a szerda éjjel lebombázott munkácsi gyárban civil eszközöket gyártottak, azonban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Nap Híre YouTube-csatornáján azt mondta: szerinte nem elképzelhetetlen, hogy hadászati eszközöket is készítettek a kárpátaljai amerikai üzemben – írja az atv.hu.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
A biztonságpolitikai szakértő közölte, a háború előtt a Flex a védelmi ipar számára nem gyártott alkatrészeket. Bérgyártással foglalkoznak, tehát nem saját brand alatt készítenek elektronikai eszközöket, hanem megrendeléseket teljesítettek, és elsősorban kávéfőzőket csináltak.
Ám azt nem lehet tudni, hogy 2022 februárja óta milyen megrendeléseket kapott a gyár.
Miután Ukrajnában háború van, az elsődleges feladat a védelmi ipar, a hadsereg ellátása. Ezért elképzelhető, hogy gyártottak olyan eszközöket, ami nem katonai, hanem kettős felhasználású, például olyan elektronikai alkatrészeket, amelyek akár katonai eszközökbe is kerülhetnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Második napja próbálják a tűzoltók megfékezni a lángokat.
Bendarzsevszkij szerint 100 százalékos pontossággal senki sem tudja megmondani, valóban teljesítettek ilyen megrendeléseket az ukrán haderő számára a munkácsi gyárban, vagy sem, de ezt nem lehet kizárni.
Fotó: MTI/Nemes János