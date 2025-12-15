Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború kaja kallas Vlagyimir Putyin hadsereg eu ukrajna oroszország

Putyin ettől most „retteg”: Ursula von der Leyen embere korlátozná az orosz hadsereg méretét (VIDEÓ)

2025. december 15. 12:52

Az EU külügyi főképviselője azt is megszabná, mennyi pénzt fordíthat Moszkva a haderejére.

2025. december 15. 12:52
null

Ursula von der Leyen külügyi főképviselője, Kaja Kallas egy interjúban arról beszélt, hogy korlátozni szeretné az orosz hadsereg méretét. De az EU külügyi főképviselője arról is beszélt, szerinte azt is korlátozni kell, hogy 

mennyit költhet Oroszország a hadseregére. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézt vezetője erre úgy reagált, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

Putyin most biztos összerezzent”.

Majd azzal folytatta, hogy az ilyen irreális elvárások megfogalmazása után nem kell csodálkozni azon, hogy az uniós vezetőket meg sem hívják a béketárgyalásokra, és még az amerikaiak sem hajlandóak velük találkozni.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Más politikusok szerint látszik a fény az alagút végén

Alexander Stubb finn elnök szerint kritikus szakaszba érkeztek az ukrajnai béketárgyalások, ugyanakkor a megállapodás közelebb van, mint bármikor az elmúlt négy év során.

A finn államfő szerint 

a felek egyszerre élnek meg fokozott feszültséget és óvatos optimizmust a békefolyamat előrehaladását illetően.

Stubb elmondása szerint az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek jelenleg három kulcsfontosságú dokumentumon dolgoznak.

Az egyik egy keretdokumentum, amely egy húszpontos béketerv alapjait rögzíti, a második Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit részletezi, míg a harmadik az ország háború utáni újjáépítésének kérdéseivel foglalkozik.

Az elmúlt hetekben a felek átdolgozták az amerikai javaslatot: a dokumentum terjedelmét 28 pontról 20-ra csökkentették. A legvitatottabb kérdés továbbra is a területi rendezés, különösen a Donbasz térsége, amelynek sorsáról éles vita zajlik Washington és Kijev között.

Nyitókép: 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mai nap
•••
2025. december 15. 14:27 Szerkesztve
Oroszország nem tagja az Európai Uniónak, sőt: nem is kérvényezte, hogy az lehessen. Az uniót hülye tyúkok és kappanok irányítják 😡😡😡😡😡.
Válasz erre
0
0
martens
2025. december 15. 14:17
Ez a Kallas buta és hülye, mint a segg.
Válasz erre
1
0
Lilyana2
2025. december 15. 14:17
Mindennek van határa, de az emberi hülyeségnek nincs! Ez sokadszorra bizonyosodik be!
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. december 15. 14:15
Ez az a hülye észt HP. Az USA-ban senki nem fogadta!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!