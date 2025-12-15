Már látszik a fény az alagút végén: több fronton zajlanak a tárgyalások – minden eddiginél közelebb a béke
A békemegállapodás közelebb van, mint bármikor az elmúlt négy év során – közölte Alexander Stubb finn elnök.
Az EU külügyi főképviselője azt is megszabná, mennyi pénzt fordíthat Moszkva a haderejére.
Ursula von der Leyen külügyi főképviselője, Kaja Kallas egy interjúban arról beszélt, hogy korlátozni szeretné az orosz hadsereg méretét. De az EU külügyi főképviselője arról is beszélt, szerinte azt is korlátozni kell, hogy
mennyit költhet Oroszország a hadseregére.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézt vezetője erre úgy reagált, hogy
Putyin most biztos összerezzent”.
Majd azzal folytatta, hogy az ilyen irreális elvárások megfogalmazása után nem kell csodálkozni azon, hogy az uniós vezetőket meg sem hívják a béketárgyalásokra, és még az amerikaiak sem hajlandóak velük találkozni.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Alexander Stubb finn elnök szerint kritikus szakaszba érkeztek az ukrajnai béketárgyalások, ugyanakkor a megállapodás közelebb van, mint bármikor az elmúlt négy év során.
A finn államfő szerint
a felek egyszerre élnek meg fokozott feszültséget és óvatos optimizmust a békefolyamat előrehaladását illetően.
Stubb elmondása szerint az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek jelenleg három kulcsfontosságú dokumentumon dolgoznak.
Az egyik egy keretdokumentum, amely egy húszpontos béketerv alapjait rögzíti, a második Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit részletezi, míg a harmadik az ország háború utáni újjáépítésének kérdéseivel foglalkozik.
Az elmúlt hetekben a felek átdolgozták az amerikai javaslatot: a dokumentum terjedelmét 28 pontról 20-ra csökkentették. A legvitatottabb kérdés továbbra is a területi rendezés, különösen a Donbasz térsége, amelynek sorsáról éles vita zajlik Washington és Kijev között.
