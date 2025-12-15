Von der Leyen hiába tékozolta az eurómilliárdokat: zuhanórepülésben Zelenszkij ereje – itt a világ hadseregeinek rangsora

Ez a rangsor, amelyet a Global Fire Power készít, figyelembe veszi a katonák létszámát, a hadsereg finanszírozását, a fegyverzet meglétét és az ország stratégiai helyzetét. A Power Index (PI) továbbra is az egyik kulcsfontosságú mutató, és Ukrajna esetében ennek értéke folyamatosan változik.

A világ legerősebb hadseregei 2025-ben és az országok indexei:

USA – 0,0744 Oroszország – 0,0788 Kína – 0,0788 India – 0,1184 Dél-Korea – 0,1656 Egyesült Királyság – 0,1785 Franciaország – 0,1878 Japán – 0,1839 Törökország – 0,1902 Olaszország – 0,2164 Brazília – 0,2415 Pakisztán – 0,2513 Indonézia – 0,2557 Németország – 0,2601 Izrael – 0,2661 Irán – 0,3048 Spanyolország – 0,3242 Ausztrália – 0,3298 Egyiptom – 0,3427 Ukrajna – 0,3755

A Power Index (PI) képlete titkos, de ideális esetben az értéknek a nullához kellene közelítenie. Ukrajna jelenlegi mutatója: 0,3755.