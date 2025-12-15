Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gfp power index hadsereg ukrajna usa oroszország

Von der Leyen hiába tékozolta az eurómilliárdokat: zuhanórepülésben Zelenszkij ereje – itt a világ hadseregeinek rangsora

2025. december 15. 14:58

A rangsor figyelembe veszi a katonák létszámát, a hadsereg finanszírozását, a fegyverzet meglétét és az ország stratégiai helyzetét.

2025. december 15. 14:58
null

A Global Fire Power (GFP) közzétette 2025-ben a világ hadseregeinek rangsorát. Hasonló rangsorokat a GFP évente publikál 2016 óta. 

2021-ben, Oroszország teljes körű inváziója előtt az ukrán fegyveres erők a GFP rangsorában a 25. helyen álltak. 2023-ban, a nyugati szövetségesek katonai támogatásának köszönhetően, Ukrajna feljebb lépett a 15. helyre. 2024-re azonban a 18. helyre csúszott a 145 ország között.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna pozíciójának csökkenése a világ hadseregeinek rangsorában folytatódik. Ha 2024-ben a 18. helyen állt, 2025-re tovább csökkent, így jelenleg Ukrajna a 20. helyen áll.

Ez a rangsor, amelyet a Global Fire Power készít, figyelembe veszi a katonák létszámát, a hadsereg finanszírozását, a fegyverzet meglétét és az ország stratégiai helyzetét. A Power Index (PI) továbbra is az egyik kulcsfontosságú mutató, és Ukrajna esetében ennek értéke folyamatosan változik.

A világ legerősebb hadseregei 2025-ben és az országok indexei:

  1. USA – 0,0744
  2. Oroszország – 0,0788
  3. Kína – 0,0788
  4. India – 0,1184
  5. Dél-Korea – 0,1656
  6. Egyesült Királyság – 0,1785
  7. Franciaország – 0,1878
  8. Japán – 0,1839
  9. Törökország – 0,1902
  10. Olaszország – 0,2164
  11. Brazília – 0,2415
  12. Pakisztán – 0,2513
  13. Indonézia – 0,2557
  14. Németország – 0,2601
  15. Izrael – 0,2661
  16. Irán – 0,3048
  17. Spanyolország – 0,3242
  18. Ausztrália – 0,3298
  19. Egyiptom – 0,3427
  20. Ukrajna – 0,3755

A Power Index (PI) képlete titkos, de ideális esetben az értéknek a nullához kellene közelítenie. Ukrajna jelenlegi mutatója: 0,3755.

A PI (Power Index) egy összetett mutató, amely egy ország katonai potenciálját méri, amely az adott ország háborúban való részvételi képességét értékeli. Figyelembe veszi a hadsereg létszámát, a finanszírozást, a fegyverzetet és a földrajzi tényezőket. Minél alacsonyabb a PI, annál magasabb a hadkészültségi szint.

Fotó: MTI/AP/Kin Cheung

andover
2025. december 15. 17:12
Kizártnak tartom, hogy az Egyesült Királyság hadserege, amelyik elférne a Wembley stadionban és még bőven maradnának üres helyek is, az erősebb lenne mint a török vagy az izraeli hadsereg.
Novara90
2025. december 15. 15:40
Nem látom a tálibokat a listán... csak nem amerikai cég ez a Global Firepower? U.i.: az ilyen statisztikák, meg a mögöttük álló kretén közgazdászoknak köszönhetjük, hogy semmi reálpolitikusi attitűd nem maradt Nyugaton!
Tuners
2025. december 15. 15:33
Alakul ez. Még kb. egy számlálatlan milliárd euró, és eléri megérdemelt helyét valahol a kétszázadik hely ALATT remélhetőleg.
johannluipigus
2025. december 15. 15:23
Ez a 20. hely még mindig túl íjesztő a szomszédokra nézve.
