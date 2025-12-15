Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják
Jön a sorsdöntő EU-csúcs, rákapcsoltak az ukránok.
A rangsor figyelembe veszi a katonák létszámát, a hadsereg finanszírozását, a fegyverzet meglétét és az ország stratégiai helyzetét.
A Global Fire Power (GFP) közzétette 2025-ben a világ hadseregeinek rangsorát. Hasonló rangsorokat a GFP évente publikál 2016 óta.
2021-ben, Oroszország teljes körű inváziója előtt az ukrán fegyveres erők a GFP rangsorában a 25. helyen álltak. 2023-ban, a nyugati szövetségesek katonai támogatásának köszönhetően, Ukrajna feljebb lépett a 15. helyre. 2024-re azonban a 18. helyre csúszott a 145 ország között.
Ukrajna pozíciójának csökkenése a világ hadseregeinek rangsorában folytatódik. Ha 2024-ben a 18. helyen állt, 2025-re tovább csökkent, így jelenleg Ukrajna a 20. helyen áll.
Ez a rangsor, amelyet a Global Fire Power készít, figyelembe veszi a katonák létszámát, a hadsereg finanszírozását, a fegyverzet meglétét és az ország stratégiai helyzetét. A Power Index (PI) továbbra is az egyik kulcsfontosságú mutató, és Ukrajna esetében ennek értéke folyamatosan változik.
A világ legerősebb hadseregei 2025-ben és az országok indexei:
A Power Index (PI) képlete titkos, de ideális esetben az értéknek a nullához kellene közelítenie. Ukrajna jelenlegi mutatója: 0,3755.
A PI (Power Index) egy összetett mutató, amely egy ország katonai potenciálját méri, amely az adott ország háborúban való részvételi képességét értékeli. Figyelembe veszi a hadsereg létszámát, a finanszírozást, a fegyverzetet és a földrajzi tényezőket. Minél alacsonyabb a PI, annál magasabb a hadkészültségi szint.
