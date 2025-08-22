Elkeserítő a helyzet: ez történik jelenleg Munkácson a rakétatámadás után

Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint péntek reggel még mindig zajlott a lángok oltása. A munkálatokban 54 tűzoltó, 15 speciális jármű, valamint az Ukrán Vasutak két tűzoltóvonata is részt vesz.

A kárpátaljai városban a mentési akció továbbra is nagy erőkkel zajlik, a helyi hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek.