Elkeserítő a helyzet: ez történik jelenleg Munkácson a rakétatámadás után

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Második napja próbálják a tűzoltók megfékezni a lángokat.
Már második napja dolgoznak a tűzoltók Munkácson annak a kiterjedt tűznek a megfékezésén, amelyet az augusztus 21-én éjszaka végrehajtott orosz rakétacsapás idézett elő – írja a karpathir.com. A támadás következtében huszonegy ember sérült meg, a helyszínen a hatóságok folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.
Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint péntek reggel még mindig zajlott a lángok oltása. A munkálatokban 54 tűzoltó, 15 speciális jármű, valamint az Ukrán Vasutak két tűzoltóvonata is részt vesz.
A kárpátaljai városban a mentési akció továbbra is nagy erőkkel zajlik, a helyi hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek.
Különös veszélynek vannak kitéve a gyermekek, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi betegséggel élők.
A külgazdasági és külügyminiszter reagált a támadásra.
Nyitókép: MTI/Nemes János