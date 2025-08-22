Ft
08. 22.
péntek
tűz Munkács tűzoltók rakétatámadás

Elkeserítő a helyzet: ez történik jelenleg Munkácson a rakétatámadás után

2025. augusztus 22. 09:25

Második napja próbálják a tűzoltók megfékezni a lángokat.

2025. augusztus 22. 09:25
null

Már második napja dolgoznak a tűzoltók Munkácson annak a kiterjedt tűznek a megfékezésén, amelyet az augusztus 21-én éjszaka végrehajtott orosz rakétacsapás idézett elő – írja a karpathir.com. A támadás következtében huszonegy ember sérült meg, a helyszínen a hatóságok folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint péntek reggel még mindig zajlott a lángok oltása. A munkálatokban 54 tűzoltó, 15 speciális jármű, valamint az Ukrán Vasutak két tűzoltóvonata is részt vesz.

A kárpátaljai városban a mentési akció továbbra is nagy erőkkel zajlik, a helyi hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek. 

Nyitókép: MTI/Nemes János

Megtalálta
•••
2025. augusztus 22. 12:23 Szerkesztve
Kávéfőző versus gyalogásó. Jó film lehetne belőle.
Válasz erre
1
0
Szamóca bácsi
2025. augusztus 22. 11:37
lehet, hogy tényleg kávéfőzőket gyártottak, csak éppen egy másik oligarcha megharagudott a tulajdonosára, aki nem akart részesedést (védelmi pénzt) fizetni, ezért leadta a drótot egyik muszka haverján keresztül, hogy ott van egy dróngyár. így megy ez egy jogállamban.
Válasz erre
3
0
survivor
2025. augusztus 22. 11:26
Nekem egyszer felrobbant a KV főzőm. (Nem nagyon ,csak kicsit a tömítésnél. ) Azóta liofilizált KVt iszom. Csak forró víz, nyílt rendszer. A legjobb a Nescafe Brassero... A híres svájci KV cserjék.... :-))
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. augusztus 22. 11:25
Basszus, ne oltsátok el! Adjatok a cuccból, jó lesz télen a kandallóba!
Válasz erre
2
0
