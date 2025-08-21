Ft
08. 21.
csütörtök
Ukrajna Szijjártó Péter rakétatámadás

Nem fogta vissza magát Szijjártó: kemény üzenetet küldött a munkácsi rakétatámadás után

2025. augusztus 21. 11:32

A külgazdasági és külügyminiszter reagált a támadásra.

2025. augusztus 21. 11:32
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a Munkácsot ért rakétatámadás hírére. Mint írta, az újabb események is azt mutatják, hogy 

a háború lezárása nem tűr halasztást.

A miniszter hangsúlyozta: 

minden szereplőnek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy létrejöjjön a békemegállapodás,

mert csak így lehet megállítani az újabb vérontást és pusztítást, amelyek a konfliktus folytatásával együtt járnak.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

tomekjosef
2025. augusztus 21. 12:01
A neonácik fegyvergyárat és fegyver raktárokot létesít a magyarok által lakott Kárpátaljára, abban a reményben, hogy az oroszok a magyarokat nem fogja támadni.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 21. 11:39
Vagy POL szállja meg UKR-t, vagy UKR szállja meg POLt. A két Vologya gondolkodik erősen... :-)
Válasz erre
2
0
survivor
2025. augusztus 21. 11:38
"és mindenki megy a lecsóba." Nem lenne baj. Essen szét az EU. Bármi áron....
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 21. 11:37
Ha nem teljesítik a feltételeket, Putykó folytatja. Tabula rasa vagy nulla. Tiszta sor...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!