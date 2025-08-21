Nem fogta vissza magát Szijjártó: kemény üzenetet küldött a munkácsi rakétatámadás után

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a Munkácsot ért rakétatámadás hírére. Mint írta, az újabb események is azt mutatják, hogy

a háború lezárása nem tűr halasztást.

A miniszter hangsúlyozta:

minden szereplőnek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy létrejöjjön a békemegállapodás,

mert csak így lehet megállítani az újabb vérontást és pusztítást, amelyek a konfliktus folytatásával együtt járnak.