Berlin Németország tüntetés hadsereg sorkatonaság tiltakozás

Elszabadult a pokol Németországban: „Küldd a saját gyerekeidet a háborúba, Friedrich!” – üzenték a tüntetők

2025. december 06. 13:05

Betelt a pohár, utcára vonultak a fiatalok.

2025. december 06. 13:05
null

Számos németországi városban és településen több ezer diák tüntetett a kormány új katonai szolgálatról szóló törvénye ellen – számolt be a hírről a Handelsblatt. Sokan közülük tiltakozásul iskolába sem mentek.

A lap emlékeztetett: a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) pénteken elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt,

amely önkéntes formában teszi lehetővé a szolgálatot férfiak és nők számára egyaránt. A fiatal férfiaknak ezt követően egy kérdőívet kell kitölteniük, később pedig megvizsgálják, hogy alkalmasak-e a szolgálatra.

Különösen a nagyobb városokban érkeztek sokan a tüntetésekre.

Berlinben a rendőrség szerint körülbelül 3 ezer tüntető gyűlt össze déltől. Sokan plakátokat vittek magukkal, melyekre többek között ezt írták: „küldd a saját gyerekeidet a háborúba, Friedrich!”

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

