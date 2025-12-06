Elszabadult a pokol Németországban: „Küldd a saját gyerekeidet a háborúba, Friedrich!” – üzenték a tüntetők

Pattanásig feszült a helyzet: német vadászgépek jelentek meg néhány kilométerre az orosz határtól
A német védelmi miniszter szerint nem szabad felhagyni a kijevi vezetés támogatásával.
Betelt a pohár, utcára vonultak a fiatalok.
Számos németországi városban és településen több ezer diák tüntetett a kormány új katonai szolgálatról szóló törvénye ellen – számolt be a hírről a Handelsblatt. Sokan közülük tiltakozásul iskolába sem mentek.
A lap emlékeztetett: a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) pénteken elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt,
amely önkéntes formában teszi lehetővé a szolgálatot férfiak és nők számára egyaránt. A fiatal férfiaknak ezt követően egy kérdőívet kell kitölteniük, később pedig megvizsgálják, hogy alkalmasak-e a szolgálatra.
Különösen a nagyobb városokban érkeztek sokan a tüntetésekre.
Berlinben a rendőrség szerint körülbelül 3 ezer tüntető gyűlt össze déltől. Sokan plakátokat vittek magukkal, melyekre többek között ezt írták: „küldd a saját gyerekeidet a háborúba, Friedrich!”
Ezt is ajánljuk a témában
A német védelmi miniszter szerint nem szabad felhagyni a kijevi vezetés támogatásával.
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP