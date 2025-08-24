Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Mélyvíz Németh Péter Klikk TV Palotás János ellenzék Fidesz Dobrev Klára hatalom

A tiszás Tarr Zoltán beismerte, eszük ágában sincs megsemmisíteni a DK-t

2025. augusztus 24. 21:56

Palotás János vállalkozó, önjelölt politikai tanácsadó rendszeresen egyeztet Dobrev Klárával és a Tisza politikusával, és az ellenzéki stratégiák újragondolását sürgeti.

2025. augusztus 24. 21:56
Palotás János, Németh Péter

Még vannak azért csatornái, feltehetően a napokban megint találkozik Dobrev Klárával, Tarr Zoltánnal pedig már túl van egy nagyon szimpatikus beszélgetésen – közölte Palotás János a Klikk TV Mélyvíz című műsorában, amelynek a népszavás Németh Péter volt a műsorvezetője.

A vállalkozó elmesélte, hogy a tiszás politikus azt mondta neki, ők a valóságban nem arra készülnek, hogy a Fidesz ellenzékbe kerüljön, az ellenzéki pártok pedig megsemmisüljenek. 

De ez a Tisza Párt üzenete, ezért másképp kellene fogalmazni – mondta neki Palotás. Erre Tarr közölte, ezt lehet, hogy felveti (feltehetően a pártjában – a szerk.)

Emellett a magát politikai tanácsadónak tartó vállalkozó arról is beszélt, miért gondolja, hogy a jelenlegi rendszerben valódi választás aligha lesz, és miért látja úgy, hogy rendszerváltás nélkül nincs esély a változásra. Úgy véli, 

a legnagyobb kérdés ma: hogyan lehet egyáltalán rendszerváltást elérni békés, demokratikus eszközökkel egy diktatúrában. S arra is felhívja a figyelmet, hogy Orbán Viktor és rendszere nem fogja önként átadni a hatalmat

Szóba kerülnek a műsorban a demokratikus ellenzék hibái, a kommunikációs csapdák, a Tisza Párt szerepe, valamint a Dobrev Klára és a Magyar Péter közötti feszültségek is, továbbá, hogy miért sürgető az ellenzéki stratégiák újragondolása.

A vállalkozó nemcsak írásaiban és saját csatornáján, hanem személyes találkozókon is próbálja meggyőzni az ellenzék vezetőit, hogy ne egymás gyengítésére, hanem a Fidesz leváltására koncentráljanak, ezért is találkozott Dobrev Klárával, Tarr Zoltánnal.

 

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, KlikkTV

 

Összesen 9 komment

falcatus-2
2025. augusztus 24. 22:51
"a legnagyobb kérdés ma: hogyan lehet egyáltalán rendszerváltást elérni békés, demokratikus eszközökkel egy diktatúrában. S arra is felhívja a figyelmet, hogy Orbán Viktor és rendszere nem fogja önként átadni a hatalmat.." Törvénytisztelő emberek számára ez nem kérdés. Ha Palotásnak ez kérdés, akkor semmi keresnivalója a közéletben még tanácsadóként sem. Főleg nem. Valaki fölvilágosíthatná ezt kivénhedt éceszgébert, hogy erre egyetlen törvényes demokratikus eszköz létezik: el kell nyernie a honfitársak 50% +1szavazatát. Ennyivel még a Klára asszony által "demokratikusan" eltüntetett, a demokráciát csípőből leizélő Kígyózó is tisztában volt, hiszen fölismerte és kinyilatkozta saját hívei előtt is: "a Fideszt demokratikus parlamenti választásokon legyőzni nem lehet"
Salitis
2025. augusztus 24. 22:45
Ez a Postabank stróman még él??? Én azt hittem, régen egy kádban rotyognak Princz gazdájával a pokol fenekén.
pollip
2025. augusztus 24. 22:38
"A vállalkozó elmesélte, hogy a tiszás politikus azt mondta neki, ők a valóságban nem arra készülnek, hogy a Fidesz ellenzékbe kerüljön, az ellenzéki pártok pedig megsemmisüljenek. " Akkor mit szeretnének? Ellenzék szeretnének lenni?
robertdenyiro
2025. augusztus 24. 22:38
Régi kabaré, mindig ugyanaz, de még mindig jókat röhögök a retkes szardarabok keserves picsogásain. Tehát: amikor nem ti, bolsilibkány férgek vagytok hatalmon, akkor diktatúra van. Továbbá, mindig eljátsszátok a szipogó, durcizó sértődöttet, merthogy a választásokon a szektátokat évtizedek óta taknyosra szopató erők nem adják át nektek önként a hatalmat. Skandallum. Pedig az nektek jár, hisz ti vagytok a bolsevikok. Wehehe. Idióta, fasszopó, agyhalott barmok.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!