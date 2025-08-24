A tiszás Tarr Zoltán beismerte, eszük ágában sincs megsemmisíteni a DK-t

A vállalkozó elmesélte, hogy a tiszás politikus azt mondta neki, ők a valóságban nem arra készülnek, hogy a Fidesz ellenzékbe kerüljön, az ellenzéki pártok pedig megsemmisüljenek.

De ez a Tisza Párt üzenete, ezért másképp kellene fogalmazni – mondta neki Palotás. Erre Tarr közölte, ezt lehet, hogy felveti (feltehetően a pártjában – a szerk.)

Emellett a magát politikai tanácsadónak tartó vállalkozó arról is beszélt, miért gondolja, hogy a jelenlegi rendszerben valódi választás aligha lesz, és miért látja úgy, hogy rendszerváltás nélkül nincs esély a változásra. Úgy véli,

a legnagyobb kérdés ma: hogyan lehet egyáltalán rendszerváltást elérni békés, demokratikus eszközökkel egy diktatúrában. S arra is felhívja a figyelmet, hogy Orbán Viktor és rendszere nem fogja önként átadni a hatalmat

Szóba kerülnek a műsorban a demokratikus ellenzék hibái, a kommunikációs csapdák, a Tisza Párt szerepe, valamint a Dobrev Klára és a Magyar Péter közötti feszültségek is, továbbá, hogy miért sürgető az ellenzéki stratégiák újragondolása.

A vállalkozó nemcsak írásaiban és saját csatornáján, hanem személyes találkozókon is próbálja meggyőzni az ellenzék vezetőit, hogy ne egymás gyengítésére, hanem a Fidesz leváltására koncentráljanak, ezért is találkozott Dobrev Klárával, Tarr Zoltánnal.

