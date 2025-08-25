Politikai vita az Otthon Startról – az óbaloldal kudarcos ígéreteit melegítette fel Magyar Péter

A baloldali kritikusok nagy része a jogosultak széles körét valamint a sokak által várt ingatlanpiaci hatásokat – az áremelkedést és a bérleti díjak visszaesését – bírálta. Panyi Miklós államtitkár az Inforádió Aréna című műsorában erre válaszolva kijelentette, hogy a kormány a saját ingatlantulajdont preferálja a bérléssel szemben, a jogosultsági feltételek enyheségét pedig azzal indokolta, hogy számos olyan élethelyzet van, amely miatt nem jogos kizárni valakit a programból.

Ilyen lehet például az, hogy valaki haszonélvezettel terhelt ingatlant vagy résztulajdont örököl, esetleg lakásra nem alkalmas bontandó ingatlannal rendelkezik, és még sok egyéb szituáció. Az áremelkedéssel kapcsolatban az Indexnek adott interjúban kijelentette, hogy ez általános tendencia Közép-Európában, ám, Magyarországon még mindig alacsonyabb a jövedelemarányos mutató – azaz, hogy hány évnyi átlagkereset kell egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához – mint Prágában, Pozsonyban vagy Varsóban.

Az államtitkár úgy fogalmazott, „A kérdés tehát az, hogy ez a program magasabb pályára teszi e az áremelkedést, vagy sem. Az Ingatlanárak minden évben nőnek, valószínűleg a következő években is így lesz. Éppen ezért igyekeztünk a programot 'körülbástyázni'. Ez egy országos program, és az adatok szerint az ingatlankeresések száma vidéki kisvárosokban arányaiban nagyobb mértékben nőtt, mint Budapesten. Nincsenek nagy eltérések, országosan általános az érdeklődés.

Vidéken – ahol a kínálat bőséges, a négyzetméterárak alacsonyak és az eladók nem dúskálnak a vevőkben – a program várhatóan nem okoz jelentős áremelkedést”.

A TISZA Párt elnöke sem ment el szó nélkül az Otthon Start Program mellett, és egyenesen 20-40 százalékos ingatlanár-emelkedést vizionált. „Bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol. Elvileg segíteni szeretnének. Több olyan fiatallal beszéltem, aki már összegyűjtötte a pénz felét egy lakásra, és a szülei kölcsönével most akart volna lakást venni. És amikor mentek volna aláírni a szerződést, akkor közölte az eladó, hogy nem, már húsz százalékkal drágább, mert ennyit mentek fel az árak. Ez milyen segítség a fiataloknak?” – fogalmazott nyaralókörútján országjárásán Magyar Péter.

Az, hogy Magyar beszélt-e fiatalokkal arról, hogy a lakásárak ilyen mértékű eemelkedése miatt hiúsult meg a lakásvásárlás természetesen ellenőrizhetetlen állítás.

Az ellenben, hogy 20 százalékkal nőttek volna az ingatlanárak ellenőrizhető lesz, ám egyelőre nincs erről konkrét hiteles adat, hiszen az MNB negyedévenként teszi közzé a lakáspiaci jelentését. Az ország egészében azonban biztosan nem lesz ilyen mértékű az áremelkedés, mégedig azért, amire az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László a napokban lapunknak adott interjújában felhívta a figyelmet.

Az ingatlanpiaci szakember elmondta, hogy Budapesten, főként a belső kerületekben eddig is 1,5 millió forint körül voltak a lakások árai, azaz itt biztosan nem hoz emelkedést az Otthon Start, de a többi kerületben is csak mérsékelt hatásai lehetnek, hiszen ott is jóval 1 millió forint felett kínálják a lakóingatlanok négyzetméterét, azaz már 6-7 százalékok áremelkedés azt eredményezné, hogy az érintett lakások kiesnek az Otthon Start hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok köréből.

Balogh arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, milyen bázis esetén következik be a 20 százalékos emelkedés.

Egy kisebb vidéki városban, ahol korábban 20-25 millió forintból már lehetett ingatlant vásárolni, egy 5 millió forintos árnövekedés 20-25 százalékos emelkedést jelent, míg Budapesten egy 50 milliós lakásnál 10 százalékot.

Orbán Viktor szintén válaszolt az ellenzéki kritikákra, a miniszterelnök kiemelte a 3 százalékos lakáshitel feltételeibe beépített fékeket, a négyzetméterenkénti árat, és az ingatlan vételárának felső korlátját. Az ingatlanpiaci elemzők közül pedig többen arra is felhívták a figyelmet, hogy az árak azért sem emelkedhetnek óriási mértékben, mert a bank által becsült – általában a piaci kínálati árnál jóval alacsonyabb – értéknél legfeljebb 20 százalékkal kérhetnek többet a lakásért az eladók a program résztvevőitől.