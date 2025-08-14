Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyár Magyar Péter kérdés szalmabála informátor Takács Péter elvtárs

Pont a csapatókirály, Magyar Péter kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat?

2025. augusztus 14. 18:30

Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?

2025. augusztus 14. 18:30
null
Takács Péter
Takács Péter
Facebook

„AZ ÖNGÓL IS GÓL, ELVTÁRS!

Pont a csapatókirály, Péter Magyar  kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat!?

Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?

Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van. 

Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. augusztus 14. 19:44
Ö meri mondani valakinek hogy szakitsa meg a nyaralását.?Na,ez a pofàtlanság netovábbja.Jó nagy ónbizalma van.Nem felejtúnk.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. augusztus 14. 19:19
Egyre jobban bírom ezt a Takácsot..
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 14. 19:19
Mit tett Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármi megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
0
0
lucabrasi
2025. augusztus 14. 18:44
Jó ez a Takács Péter! Több ilyen tökös faszi kellene a fideszben! Ezzel a mitugrász pukkancs magyarpéterrel csak így lehet beszèlni!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!