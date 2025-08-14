„AZ ÖNGÓL IS GÓL, ELVTÁRS!

Pont a csapatókirály, Péter Magyar kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat!?

Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?

Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van.

Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala