Munka helyett szórakozás – az aura farming után extrém vízisportot próbált ki Magyar Péter (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke túlélte a vízi kalandot, bár voltak meredek, pattogós pillanatok.
Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?
„AZ ÖNGÓL IS GÓL, ELVTÁRS!
Pont a csapatókirály, Péter Magyar kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat!?
Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?
Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van.
Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”
Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala
