Jó hír a magyar fiataloknak: további könnyítések jöhetnek az Otthon Start Programban

Fontos bejelentést tett az államtitkár: elindult az Otthon Start Programiroda (VIDEÓ)
Panyi Miklós szerint a fő feladat, hogy az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítéseket felgyorsítsák.
A Fidelitas elnöke nemrég olyan javaslatokról egyeztetett a programért felelős államtitkárral, amelyek még inkább megkönnyítenék a fiatalabb generáció dolgát.
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a napokban egyeztetett Panyi Miklóssal, a Miniszterelnökség államtitkárával az Otthon Start program kapcsán, és a Fidesz ifjúsági szervezetének nevében olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztálynak.
Mohácsy a lapnak kiemelte, „az Otthon Start program minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosít, ugyanakkor
a fiatalokat erőteljesebben kell segíteni a saját otthonhoz jutásban,
éppen ezért fogalmaztunk meg egy konkrét javaslatot, amelynek a megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják”.
A Fidelitas elnöke azzal folytatta, hogyha ötvenmillió forintos hitelkonstrukcióval számolunk, akkor a teljes törlesztő havonta körülbelül olyan 230-240 ezer forint, miközben egy ingatlan bérleti díja már kétszázezer forint körül van. „Vagyis ezt az összeget lakhatás szempontjából így is, úgy is ki kell fizetnie a fiataloknak” – jegyezte meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Panyi Miklós szerint a fő feladat, hogy az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítéseket felgyorsítsák.
Mohácsy István a Magyar Nemzetnek azt is elárulta, milyen volt a fogadtatása Otthon Start programnak a Fidelitas tagságán belül.
„A kormányzat mindig is sokat tett azért, hogy a magyar fiataloknak és a magyar családoknak jó legyen. Az Otthon Start program pedig a családbarát kormányzati intézkedések sorában egy újabb elem, ami segítséget nyújt a családoknak és a fiataloknak egyaránt. Éppen ezért a Fidelitas maximálisan támogatja és üdvözli a kormány ezen intézkedését” – zárta a beszélgetést a szervezet elnöke.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
Az Otthon Start sikeréről posztolt a miniszterelnök.