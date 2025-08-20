Jó hír a magyar fiataloknak: további könnyítések jöhetnek az Otthon Start Programban

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a napokban egyeztetett Panyi Miklóssal, a Miniszterelnökség államtitkárával az Otthon Start program kapcsán, és a Fidesz ifjúsági szervezetének nevében olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztálynak.

Mohácsy a lapnak kiemelte, „az Otthon Start program minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosít, ugyanakkor

a fiatalokat erőteljesebben kell segíteni a saját otthonhoz jutásban,

éppen ezért fogalmaztunk meg egy konkrét javaslatot, amelynek a megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják”.

A Fidelitas elnöke azzal folytatta, hogyha ötvenmillió forintos hitelkonstrukcióval számolunk, akkor a teljes törlesztő havonta körülbelül olyan 230-240 ezer forint, miközben egy ingatlan bérleti díja már kétszázezer forint körül van. „Vagyis ezt az összeget lakhatás szempontjából így is, úgy is ki kell fizetnie a fiataloknak” – jegyezte meg.