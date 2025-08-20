Ft
08. 20.
szerda
Fidelitas Mohácsy István hitelkonstrukció Otthon Start elnök javaslat otthonteremtés igénylés államtitkár

Jó hír a magyar fiataloknak: további könnyítések jöhetnek az Otthon Start Programban

2025. augusztus 20. 10:14

A Fidelitas elnöke nemrég olyan javaslatokról egyeztetett a programért felelős államtitkárral, amelyek még inkább megkönnyítenék a fiatalabb generáció dolgát.

2025. augusztus 20. 10:14
null

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a napokban egyeztetett Panyi Miklóssal, a Miniszterelnökség államtitkárával az Otthon Start program kapcsán, és a Fidesz ifjúsági szervezetének nevében olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztálynak.

Mohácsy a lapnak kiemelte, „az Otthon Start program minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosít, ugyanakkor 

a fiatalokat erőteljesebben kell segíteni a saját otthonhoz jutásban, 

éppen ezért fogalmaztunk meg egy konkrét javaslatot, amelynek a megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják”.

A Fidelitas elnöke azzal folytatta, hogyha ötvenmillió forintos hitelkonstrukcióval számolunk, akkor a teljes törlesztő havonta körülbelül olyan 230-240 ezer forint, miközben egy ingatlan bérleti díja már kétszázezer forint körül van. „Vagyis ezt az összeget lakhatás szempontjából így is, úgy is ki kell fizetnie a fiataloknak” – jegyezte meg.

Mohácsy István a Magyar Nemzetnek azt is elárulta, milyen volt a fogadtatása Otthon Start programnak a Fidelitas tagságán belül. 

„A kormányzat mindig is sokat tett azért, hogy a magyar fiataloknak és a magyar családoknak jó legyen. Az Otthon Start program pedig a családbarát kormányzati intézkedések sorában egy újabb elem, ami segítséget nyújt a családoknak és a fiataloknak egyaránt. Éppen ezért a Fidelitas maximálisan támogatja és üdvözli a kormány ezen intézkedését” – zárta a beszélgetést a szervezet elnöke.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

chief Bromden
2025. augusztus 20. 10:32
A posztnyugaton vége lett a jóléti társadalomnak. Itt is azon dolgoznának hogy hasonló helyzetbe kerüljünk. (még egy apróság főnök, a nyugdíj)
