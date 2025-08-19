Ft
Fontos bejelentést tett az államtitkár: elindult az Otthon Start Programiroda (VIDEÓ)

2025. augusztus 19. 20:41

Panyi Miklós szerint a fő feladat, hogy az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítéseket felgyorsítsák.

2025. augusztus 19. 20:41
null

Az Otthon Start Programiroda azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés – mondta keddi videóüzenetében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós a kormány közösségi oldalán a fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte. 

Ennek érdekében az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet. Emlékeztetett: 

a héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza. 

Ez megfogalmazása szerint több mint 4 ezer lakást jelent, és szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre. Az államtitkár arra számít, hogy a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel 

elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik. 

Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is, a munka tehát folytatódik – jelentette ki Panyi Miklós.

(MTI/Mandiner) 

A nyitókép illusztráció (Andrew Harnik / POOL / AFP)

 

