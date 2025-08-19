Fontos bejelentést tett az államtitkár: elindult az Otthon Start Programiroda (VIDEÓ)

Az Otthon Start Programiroda azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés – mondta keddi videóüzenetében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós a kormány közösségi oldalán a fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte.

Ennek érdekében az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet. Emlékeztetett:

a héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza.

Ez megfogalmazása szerint több mint 4 ezer lakást jelent, és szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre. Az államtitkár arra számít, hogy a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel

elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.

Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is, a munka tehát folytatódik – jelentette ki Panyi Miklós.

(MTI/Mandiner)