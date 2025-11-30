Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hitelösszeg Otthon start lakásvásárlás

Soha nem látott számok: már idén döbbenetes értékű új lakáshitel-szerződést hozhat az Otthon Start

2025. november 30. 11:56

A Magyar Nemzeti Bank már 1170 milliárd forintnyi új lakáshitelt regisztrált.

2025. november 30. 11:56
null

A Magyar Nemzet beszámolója szerint már az idén meghaladhatja az ötszázmilliárd forintot az Otthon Start hitel új szerződéseinek összege, ami minden korábbi lakáshitelpiaci rekordot felülírhat. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón jelezte: már 8500 elbírált és folyósított hitelnél tartanak, de szakértők szerint a szám mostanra inkább a tízezret közelíti. A program iránti érdeklődést jól mutatja, hogy bár szeptemberben alig hatszáz szerződésig jutottak el a bankok, év végére akár 15 ezer új megállapodás is összejöhet.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az eddigi adatok alapján az átlagos, 35 millió forintos hitelösszeggel számolva a december végéig megkötött új szerződések volumene könnyen túllépheti az ötszázmilliárdos határt. Ez azt is jelenti, hogy az idei új lakáshitel-kihelyezések nagysága jóval meghaladja majd a tavalyi, 1351 milliárd forintos csúcsot. A növekedés mértéke akár harminc százalék felett is alakulhat, különösen annak fényében, hogy az idei első kilenc hónapban a Magyar Nemzeti Bank már 1170 milliárd forintnyi új lakáshitelt regisztrált.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Az Otthon Start látványosan megmozgatta a támogatott hitelek piacát is: szeptemberben közel 43 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződéseket, ami majdnem a duplája az augusztusi adatnak. Ilyen mértékű kihelyezésre 2022 júniusa óta nem volt példa. A program hatása a szerződések összetételében is jól látható: az átlagos hitelösszeg messze meghaladja a teljes lakáshitelpiac húszmillió forint alatti átlagát.

A kedvezményes, legfeljebb háromszázalékos kamat elsősorban a fiatalokat mozgatja meg. A bankok tapasztalatai szerint az igénylők több mint 60 százaléka 35 év alatti, és minden negyedik Otthon start kölcsönhöz kapcsolódik valamilyen további hitel vagy állami támogatás – leggyakrabban a babaváró hitel, amely tovább növeli a fiatal családok mozgásterét.

Ezt is ajánljuk a témában

Otthon Start Program: egyre több fiatal álma válik valóra

„A hitelpiac megélénkült, az építőipar is mocorog, az albérletpiacon pedig nagy változások mennek végbe” – mondta a Mandinernek Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese az Otthon Start Program elmúlt hónapjait értékelve. Sőt, azt is megtudtuk, hova lehet még fokozni mindezt. Interjúnk.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!