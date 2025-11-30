Soha nem látott számok: már idén döbbenetes értékű új lakáshitel-szerződést hozhat az Otthon Start

A Magyar Nemzet beszámolója szerint már az idén meghaladhatja az ötszázmilliárd forintot az Otthon Start hitel új szerződéseinek összege, ami minden korábbi lakáshitelpiaci rekordot felülírhat. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón jelezte: már 8500 elbírált és folyósított hitelnél tartanak, de szakértők szerint a szám mostanra inkább a tízezret közelíti. A program iránti érdeklődést jól mutatja, hogy bár szeptemberben alig hatszáz szerződésig jutottak el a bankok, év végére akár 15 ezer új megállapodás is összejöhet.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az eddigi adatok alapján az átlagos, 35 millió forintos hitelösszeggel számolva a december végéig megkötött új szerződések volumene könnyen túllépheti az ötszázmilliárdos határt. Ez azt is jelenti, hogy az idei új lakáshitel-kihelyezések nagysága jóval meghaladja majd a tavalyi, 1351 milliárd forintos csúcsot. A növekedés mértéke akár harminc százalék felett is alakulhat, különösen annak fényében, hogy az idei első kilenc hónapban a Magyar Nemzeti Bank már 1170 milliárd forintnyi új lakáshitelt regisztrált.