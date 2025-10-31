Ft
Otthon Start lakásvásárlás kormányrendelet

Naptárakat elő: november 15 rendkívüli nap lesz a lakásvásárlók életében

2025. október 31. 15:14

A kormány minden, az Otthon Start programmal kapcsolatos kérdést tisztázott.

null

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint november 15-étől módosul az Otthon Start néhány feltétele.

A Bankmonitor összefoglalója szerint a kormány pontosította és konretizálta azokat a kivételeket, amelyek egy úgynevezett első lakásszerző esetében nem számítanak már meglévő ingatlannak.

Eszerint:

  • Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)
  • Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)
  • Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)

Továbbá a jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.

Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

A jövőben megfelel az elvárásoknak – mind a 2 éves, mind az igénylést megelőző fél évre vonatkozó szigorúbb feltételeknek – az a magyar igénylő, aki valamilyen Európai Unió intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában.

További változás, hogy november 15-től nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

Az induló határidőt eltörlik november 15-től, ezzel 

a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.

November 15-től az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
 

 

