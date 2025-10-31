Naptárakat elő: november 15 rendkívüli nap lesz a lakásvásárlók életében

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint november 15-étől módosul az Otthon Start néhány feltétele.

A Bankmonitor összefoglalója szerint a kormány pontosította és konretizálta azokat a kivételeket, amelyek egy úgynevezett első lakásszerző esetében nem számítanak már meglévő ingatlannak.

Eszerint:

Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)

Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)

Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)

Továbbá a jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.