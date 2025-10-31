Naptárakat elő: november 15 rendkívüli nap lesz a lakásvásárlók életében

A HVG megkérdezte a bankokat az Otthon Startról: nem azt a választ kapták, amit szerettek volna
A kormány intézkedése pont azoknak, és pont úgy segít, ahogy azt eltervezték.
A kormány minden, az Otthon Start programmal kapcsolatos kérdést tisztázott.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint november 15-étől módosul az Otthon Start néhány feltétele.
A Bankmonitor összefoglalója szerint a kormány pontosította és konretizálta azokat a kivételeket, amelyek egy úgynevezett első lakásszerző esetében nem számítanak már meglévő ingatlannak.
Eszerint:
Továbbá a jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.
Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.
A jövőben megfelel az elvárásoknak – mind a 2 éves, mind az igénylést megelőző fél évre vonatkozó szigorúbb feltételeknek – az a magyar igénylő, aki valamilyen Európai Unió intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában.
További változás, hogy november 15-től nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.
Az induló határidőt eltörlik november 15-től, ezzel
a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.
November 15-től az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet.
