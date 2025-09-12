Már a HVG is leírja: hatalmasat ugrott Budapesten az első lakásvásárlók aránya

A Duna House legfrissebb adatai szerint Budapesten jelentősen nőtt az első lakásukat vásárlók aránya: míg egy évvel korábban 23 százalékot tettek ki, idén augusztusra már a vevők 36 százaléka ebbe a körbe tartozott – írja a HVG. Vidéken a 30–40 éves korosztály dominált a piacon, szintén kimagasló, 32 százalékos első lakásvásárlási aránnyal.

Az ingatlanforgalom is erősödött: augusztusban 11 369 adásvétel zárult le, ami 20 százalékkal haladja meg a júliusi értéket, és 2020 óta a legerősebb nyári hónapnak bizonyult. A lendületet főként az Otthon Start Program biztosította, amely egyszerre mozgósította a támogatásra jogosultakat, illetve azokat is, akik az új szabályok miatt előrehozták döntésüket.