Már a HVG is leírja: hatalmasat ugrott Budapesten az első lakásvásárlók aránya

Fellélegezhetnek az bérlők: fordulóponthoz ért az albérletpiac
Az albérletárak augusztusban alig emelkedtek, miközben a kiadó lakások kínálata 2021 óta nem látott szintre nőtt.
Az ingatlanforgalom is erősödött.
A Duna House legfrissebb adatai szerint Budapesten jelentősen nőtt az első lakásukat vásárlók aránya: míg egy évvel korábban 23 százalékot tettek ki, idén augusztusra már a vevők 36 százaléka ebbe a körbe tartozott – írja a HVG. Vidéken a 30–40 éves korosztály dominált a piacon, szintén kimagasló, 32 százalékos első lakásvásárlási aránnyal.
Az ingatlanforgalom is erősödött: augusztusban 11 369 adásvétel zárult le, ami 20 százalékkal haladja meg a júliusi értéket, és 2020 óta a legerősebb nyári hónapnak bizonyult. A lendületet főként az Otthon Start Program biztosította, amely egyszerre mozgósította a támogatásra jogosultakat, illetve azokat is, akik az új szabályok miatt előrehozták döntésüket.
A jelzáloghitel-piacon ezzel szemben visszaesés történt: a 120 milliárd forintos kihelyezés 11,1 százalékos havi csökkenést jelentett. Ennek oka, hogy sokan kivártak a kedvezményes hitelek elérhetősége miatt, így a finanszírozási piac átmenetileg megtorpant.
Árak tekintetében Budapest mutatta a leglátványosabb drágulást. A belvárosi téglaépítésű lakások átlagos négyzetméterára egy év alatt 44 százalékkal emelkedett, míg Budán és Pesten 13, illetve 20 százalékos növekedés volt mérhető. A panelpiacon is erőteljes, bár mérsékeltebb emelkedés zajlott:
Budán 1,25 millió, Pesten 1,09 millió forintra nőtt az átlagos négyzetméterár.
Vidéken különösen a nagyobb, 50 millió forint feletti ingatlanok aránya nőtt, főként Pest vármegyében. Budapesten a magas kereslet következtében alig maradt mozgástér az alku számára (1–2%), míg vidéken átlagosan 3–6 százalékot lehetett engedményként elérni.
Amennyiben lakást veszünk, a vételár mellett számos egyéb költségelem keletkezhet, amellyel a vevő sokszor nem számol előre. Segítségképpen összegyűjtöttük, hogyan érdemes ingatlanvásárlást tervezni, és adunk pár tippet a költségek csökkentésére is.
