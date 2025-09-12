Ft
Otthon Start Program lakásvásárlás Budapest ingatlanpiac

Már a HVG is leírja: hatalmasat ugrott Budapesten az első lakásvásárlók aránya

2025. szeptember 12. 09:31

Az ingatlanforgalom is erősödött.

2025. szeptember 12. 09:31
null

A Duna House legfrissebb adatai szerint Budapesten jelentősen nőtt az első lakásukat vásárlók aránya: míg egy évvel korábban 23 százalékot tettek ki, idén augusztusra már a vevők 36 százaléka ebbe a körbe tartozott – írja a HVG. Vidéken a 30–40 éves korosztály dominált a piacon, szintén kimagasló, 32 százalékos első lakásvásárlási aránnyal. 

Az ingatlanforgalom is erősödött: augusztusban 11 369 adásvétel zárult le, ami 20 százalékkal haladja meg a júliusi értéket, és 2020 óta a legerősebb nyári hónapnak bizonyult. A lendületet főként az Otthon Start Program biztosította, amely egyszerre mozgósította a támogatásra jogosultakat, illetve azokat is, akik az új szabályok miatt előrehozták döntésüket. 

A jelzáloghitel-piacon ezzel szemben visszaesés történt: a 120 milliárd forintos kihelyezés 11,1 százalékos havi csökkenést jelentett. Ennek oka, hogy sokan kivártak a kedvezményes hitelek elérhetősége miatt, így a finanszírozási piac átmenetileg megtorpant.

Árak tekintetében Budapest mutatta a leglátványosabb drágulást. A belvárosi téglaépítésű lakások átlagos négyzetméterára egy év alatt 44 százalékkal emelkedett, míg Budán és Pesten 13, illetve 20 százalékos növekedés volt mérhető. A panelpiacon is erőteljes, bár mérsékeltebb emelkedés zajlott: 

Budán 1,25 millió, Pesten 1,09 millió forintra nőtt az átlagos négyzetméterár.

Vidéken különösen a nagyobb, 50 millió forint feletti ingatlanok aránya nőtt, főként Pest vármegyében. Budapesten a magas kereslet következtében alig maradt mozgástér az alku számára (1–2%), míg vidéken átlagosan 3–6 százalékot lehetett engedményként elérni.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

