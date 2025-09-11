Fellélegezhetnek az bérlők: fordulóponthoz ért az albérletpiac

Jól példázza ezt, hogy Budapesten az átlag bérleti díj 260 ezer forint volt szeptember elején, ami azt jelenti, hogy az árak stagnálnak, de ugyanez a jelenség figyelhető meg vidéken is.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is úgy véli, hogy a kínálat növekedése és a kereslet visszaesése együtt a drágulás lassulását fogja eredményezni.

A pozitív változások oka lehet az Otthon Start proram is.

A program ugyanis kedvez a bérlőknek, a bérbeadókat viszont arra sarkalja, hogy alacsonyan tartsák az áraikat, annak érdekében, hogy az albérletük kedvezőbb ajánlat legyen, mint a hitel felvétele. Tehát, már most aktív verseny folyik a bérlőkért.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP