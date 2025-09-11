Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
piac bérleti augusztusban árak kínálat díj hitel albérletár

Fellélegezhetnek az bérlők: fordulóponthoz ért az albérletpiac

2025. szeptember 11. 10:51

Az albérletárak augusztusban alig emelkedtek, miközben a kiadó lakások kínálata 2021 óta nem látott szintre nőtt.

2025. szeptember 11. 10:51
null

Az elmúlt három év legalacsonyabb árnövekedését hozta az augusztus az albérlet piacon – derült ki a Világgazdaság cikkéből.

A friss adatok szerint országosan mindössze 1,1, Budapesten pedig csak 0,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az az elmúlt évek magas növekedéséhez képest biztatótank mondható. Tovább tetézi a pozitív változásokat az, hogy a kiadó lakások kínálata ezzel párhuzamosan négyéves csúcsra nőtt. Szeptember elején az Ingatlan.com kínálatát böngészve 18,1 ezer kiadó lakást találhattunk, ami 2021 nyara óta nem látott új rekord.

Ez a két faktor élénkíti majd a versenyt a bérbeadók között, ami hosszú távon az árak további csökkenéséhez, vagy stagnálásához vezet majd.

Jól példázza ezt, hogy Budapesten az átlag bérleti díj 260 ezer forint volt szeptember elején, ami azt jelenti, hogy az árak stagnálnak, de ugyanez a jelenség figyelhető meg vidéken is. 

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is úgy véli, hogy a kínálat növekedése és a kereslet visszaesése együtt a drágulás lassulását fogja eredményezni.

A pozitív változások oka lehet az Otthon Start proram is. 

A program ugyanis kedvez a bérlőknek, a bérbeadókat viszont arra sarkalja, hogy alacsonyan tartsák az áraikat, annak érdekében, hogy az albérletük kedvezőbb ajánlat legyen, mint a hitel felvétele. Tehát, már most aktív verseny folyik a bérlőkért.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2025. szeptember 11. 11:35
"Fellélegezhetnek az bérlők" Gratulálok. Vissza az általános iskolába! Aki még a határozott névelő "a", "az" alakjait se tudja használni, az csak saját felhasználású feljegyzéseket irogasson. A rossz példa ragadós. Nyelvünk romlásáért a nyilvános szövegekben megjelenő ilyen pongyolaságok is felelősek. Kérem javítani!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!