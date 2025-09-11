Fellélegezhetnek az bérlők: fordulóponthoz ért az albérletpiac

Példátlan magyar rekord, háborús beszéd Strasbourgban – mutatjuk mi történt a Kormányinfón! (VIDEÓ)
Az Otthon Start valós segítség azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni – mondta Gulyás Gergely.
Az albérletárak augusztusban alig emelkedtek, miközben a kiadó lakások kínálata 2021 óta nem látott szintre nőtt.
Az elmúlt három év legalacsonyabb árnövekedését hozta az augusztus az albérlet piacon – derült ki a Világgazdaság cikkéből.
A friss adatok szerint országosan mindössze 1,1, Budapesten pedig csak 0,7 százalékkal emelkedtek az árak.
Az az elmúlt évek magas növekedéséhez képest biztatótank mondható. Tovább tetézi a pozitív változásokat az, hogy a kiadó lakások kínálata ezzel párhuzamosan négyéves csúcsra nőtt. Szeptember elején az Ingatlan.com kínálatát böngészve 18,1 ezer kiadó lakást találhattunk, ami 2021 nyara óta nem látott új rekord.
Ez a két faktor élénkíti majd a versenyt a bérbeadók között, ami hosszú távon az árak további csökkenéséhez, vagy stagnálásához vezet majd.
Jól példázza ezt, hogy Budapesten az átlag bérleti díj 260 ezer forint volt szeptember elején, ami azt jelenti, hogy az árak stagnálnak, de ugyanez a jelenség figyelhető meg vidéken is.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is úgy véli, hogy a kínálat növekedése és a kereslet visszaesése együtt a drágulás lassulását fogja eredményezni.
A pozitív változások oka lehet az Otthon Start proram is.
A program ugyanis kedvez a bérlőknek, a bérbeadókat viszont arra sarkalja, hogy alacsonyan tartsák az áraikat, annak érdekében, hogy az albérletük kedvezőbb ajánlat legyen, mint a hitel felvétele. Tehát, már most aktív verseny folyik a bérlőkért.
