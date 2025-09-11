Magyarországon eddig nem látott rekordot jelentett be Gulyás Gergely – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Harangoztak Von der Leyennek: bemutatták a szomorú tényt, rengetegen követelik az azonnali lemondását
Orbán Balázs mutatta be a legújabb felmerés eredményét.
A csütörtöki kormányinfó nem a megszokott mederben zajlik majd: Gulyás Gergely mellett egy eddig ritkán látott vendég is felszólal a sajtótájékoztatón. A kormány több fontos kérdésben is döntött.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón bejelentette, hogy szeptember 1-től elindult a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési program. Ahhoz képest, ha ma valaki piaci kamatozású hitelt vesz fel, ahhoz képest az Otthon Start esetében több tízezer forintot spórol havonta – tette hozzá. Az első hét adatai alapján azt lehet mondani, hogy több mint 5 ezer igénylés érkezett – közölte.
Nem volt eddig olyan otthonteremtési program, amit ilyen sokan vettek volna igénybe, az érdeklődés oszágos szintű.
Gulyás közölte, hogy három olyan bank is van, ahol 3 százalék alatti kamatot ajánlanak. Szólt arról is, hogy az Otthon Start programmal az is jól jár, aki nem veszi fel, mert jelentősen mérséklődtek az albérletárak.
A lengyelországi dróntámadásról azt mondta, hogy Lengyelország esetében korlátlan szolidaritással áll ki a kormány. Gulyás elmondta, hogy kiáll a kormány Katar szuverenitása mellett. Mindezek azt mutatják, hogy továbbra is a béke elérése lenne a legfontosabb – tette hozzá. Magyarország továbbra is mindent megtesz a maga eszközeivel a béke elérése érdekében.
A kormány döntött egy nemzeti konzultációról a közteherviselés ügyében – jelentette be Gulyás. Október elejétől postázzák az íveket, a kérdéseket pedig egy hét múlva pontosítják.
17 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások Magyarországon az elmúlt hetekben – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnökének beszédéből nem derült ki újabb részlet az unió helyzetéről. Az EB elnöke egy valódi háborús beszédet mondott – tette hozzá. A háború szó gyakrabban hangzott el, mint a gazdaság szó. Ebből a beszédből kiderült, hogy hadigazdálkodásra van szükség az EU-ban. Ukrajna finanszírozása a prioritás az EB-nek, és újabb tagállami hatásköröket vonnának el – mondta Bóka János. A politikai ellenfelekkel szembeni erősebb nyomásgyakorlás, és a véleménycenzúra erősödése várható – húzta alá Bóka.
További rossz kereskedelmi megállapodásokra számíthatunk. Ez a bizottsági politika minden elemében elhibázott.
Bóka János szólt arról is, hogy az unióban az alacsony növekedés állandósul, és emiatt később munkahelyek szűnnek meg. A politikai bizalom megingott Ursula von der Leyennel szemben, és két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak vele szemben. Európa ma gyengébb mint egy évvel ezelőtt – tette hozzá.
Bóka János kérdésre elmondta, ahhoz, hogy az EU-ban növekvő antiszemitizmussal fel lehessen lépni, annak egyik feltétele, hogy az EU az Izraellel való stratégiai együttműködést meg kell tartani. Érdemi támogatást nem kapott a magyar határvédő kerítésre az uniótól hazánk – mondta egy másik kérdésre Bóka.
Ez az ítélet nem állapított meg semmilyen uniós jogsértést Magyarország esetében – mondta Bóka János a Mandinernek annak kapcsán, hogy megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.
Amit a bíróság megállapított, hogy a bizottságnak az állami támogatás keretében nem vizsgálta a közbeszerzési szabályokat. Korábban az egész közbeszerzési eljárást rendben találtak. Minden segítséget megad Magyarország, hogy a bizottság később jogzserű döntést hozzá.
Semmilyen jogi akadálya nincsen az új erőmű építésének – mondta a Mandiner kérdésére Bóka János.
Az EB feladata az uniós szerződések őrének a szerepét kéne betöltenie, és nem azok átalakítását sürgetnie – mondta egy másik kérdésre Bóka János. Mi nem támogatunk semmilyen eszközt, ami az uniós forrásokhoz való hozzáférést politikai nyomásgyakorlással kötné össze – tette hozzá. Hogyan várható el egy tagállamtól, hogy megszavazzon egy olyan uniós költségvetést, aminek a forrásaihoz nem juthat hozzá? – tette fel a kérdést a miniszter.
Magyarország az összes feltételt teljesítette az uniós források esetében, politikai okokból nem fizetik ki ezeket – mondta egy másik kérdésre Bóka János.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a kamatstop családok százezreit segíti, míg a bankoknak kárt okoz, éppen ezért az utóbbi csoport mindent elkövet a veszteségei csökkentése érdekében. A bankszektor nyereséges, éppen ezért ezeket a terheket el tudják viselni – tette hozzá.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán