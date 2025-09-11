Magyarországon eddig nem látott rekordot jelentett be Gulyás Gergely – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

A lengyelországi dróntámadásról azt mondta, hogy Lengyelország esetében korlátlan szolidaritással áll ki a kormány. Gulyás elmondta, hogy kiáll a kormány Katar szuverenitása mellett. Mindezek azt mutatják, hogy továbbra is a béke elérése lenne a legfontosabb – tette hozzá. Magyarország továbbra is mindent megtesz a maga eszközeivel a béke elérése érdekében.

A kormány döntött egy nemzeti konzultációról a közteherviselés ügyében – jelentette be Gulyás. Október elejétől postázzák az íveket, a kérdéseket pedig egy hét múlva pontosítják.

17 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások Magyarországon az elmúlt hetekben – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Háborús beszédet mondott von der Leyen

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnökének beszédéből nem derült ki újabb részlet az unió helyzetéről. Az EB elnöke egy valódi háborús beszédet mondott – tette hozzá. A háború szó gyakrabban hangzott el, mint a gazdaság szó. Ebből a beszédből kiderült, hogy hadigazdálkodásra van szükség az EU-ban. Ukrajna finanszírozása a prioritás az EB-nek, és újabb tagállami hatásköröket vonnának el – mondta Bóka János. A politikai ellenfelekkel szembeni erősebb nyomásgyakorlás, és a véleménycenzúra erősödése várható – húzta alá Bóka.