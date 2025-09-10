Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen – Orbán Viktor is reagált

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen”

– fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat. „Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat” – fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, elszigetelt” elnöke ellen szól.