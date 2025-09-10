Ft
09. 10.
szerda
frakció Ursula von der Leyen érdek Európai Bizottság beszéd

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen – Orbán Viktor is reagált

2025. szeptember 10. 16:01

Ez nem az Európai Bizottság elnökének a napja.

2025. szeptember 10. 16:01
null

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán. 

Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen”

– fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat. „Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat” – fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, elszigetelt” elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte: az, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak Ursula von der Leyen ellen, válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik. Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte – mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót – hívta fel a figyelmet. Európa gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság és elnöke képtelen Európa legfontosabb kihívásaival, köztük a béke megteremtésével, a kereskedelmi kérdésekkel, a versenyképesség helyzetével vagy a migrációval megbirkózni. Ezekre a kérdésekre az évértékelő beszédben az uniós bizottság elnöke válaszokat nem adott.

Amit ma hallottunk, az ugyanannak a hibás megközelítésnek a továbberősítése, ráadásul egy háborús logika, egy háborús pszichózis mentén, ami ijesztő”

– fogalmazott. Ahelyett, hogy megoldásokkal szolgálna, az Európai Bizottság maga vált problémává – mutatott rá a Fidesz politikusa. Az uniós bizottság elnökének felelősséget kellett volna vállalnia, és be kellett volna jelentenie a lemondását, amire az unió helyzetéről tartott szerdai beszéde kiváló alkalom lett volna – jegyezte meg. A jelenlegi helyzetben az uniónak olyan új vezetésre van szüksége, amely az európai népek valódi érdekeit képviseli. Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját – tette hozzá Gál Kinga.

A Patrióták által benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök azt írta:

„Ursula von der Leyen helyzetértékelésével kezdődött a nap, ami az ellene indított bizalmatlansági indítványba torkollott. És még csak szerda van!”

A Baloldal is bizalmatlansági indítványt nyújt be Von der Leyennel szemben

A szélsőbaloldali Baloldal az Egyesült Államokkal és a Mercosur-államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat hozta fel példaként, mondván: azok aláírásával az Európai Bizottság túllépte hatáskörét és mandátumát. Ugyanakkor azt is számon kérik, hogy a testület nem vezetett be szankciókat Izraellel szemben a gázai humanitárius válság miatt.

A dokumentumban úgy fogalmaznak, hogy a Bizottság képtelennek és vonakodónak bizonyult a súlyosbodó társadalmi és klímaválságok kezelésében – különösen a szociális jogok megsértése és a lakhatási krízis kapcsán –, miközben a zöld megállapodás több alapvető elemét is gyengítette vagy elhagyta.

A Baloldal EP-képviselői a State of the Union-beszédet vörös ruhában hallgatták végig. Mint mondták, ezzel fejezték ki szolidaritásukat a gázai civilekkel, és így kívánták felhívni a figyelmet Ursula von der Leyen tétlenségére, amely szerintük Izrael „népirtó politikájának” hallgatólagos támogatását jelenti.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: SEBASTIEN BOZON / AFP

***

 

Interista
2025. szeptember 10. 17:47
Ursula, Viszlát !!!
knerten-reborn
2025. szeptember 10. 17:46
A vörösök vörös rongyokba öltöztek, így vállalnak szolidaritást a zsidóirtó náci terroristákkal. Szépen összenő, ami összetartozik.
csulak
2025. szeptember 10. 17:40
amig Bruszelt a korruptak vezetik, addig ezt a nembert sem fogjak lemondatni barmit is csinal
madre79
2025. szeptember 10. 17:36
Ez kb. 0 harmadik!
