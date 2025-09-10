Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen – Orbán Viktor is reagált

A Baloldal is bizalmatlansági indítványt nyújt be Von der Leyennel szemben
A szélsőbaloldali Baloldal az Egyesült Államokkal és a Mercosur-államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat hozta fel példaként, mondván: azok aláírásával az Európai Bizottság túllépte hatáskörét és mandátumát. Ugyanakkor azt is számon kérik, hogy a testület nem vezetett be szankciókat Izraellel szemben a gázai humanitárius válság miatt.
A dokumentumban úgy fogalmaznak, hogy a Bizottság képtelennek és vonakodónak bizonyult a súlyosbodó társadalmi és klímaválságok kezelésében – különösen a szociális jogok megsértése és a lakhatási krízis kapcsán –, miközben a zöld megállapodás több alapvető elemét is gyengítette vagy elhagyta.
A Baloldal EP-képviselői a State of the Union-beszédet vörös ruhában hallgatták végig. Mint mondták, ezzel fejezték ki szolidaritásukat a gázai civilekkel, és így kívánták felhívni a figyelmet Ursula von der Leyen tétlenségére, amely szerintük Izrael „népirtó politikájának” hallgatólagos támogatását jelenti.