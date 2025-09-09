Döbbenetes felmérés látott napvilágot: az európaiak elsöprő többsége elzavarná Von der Leyent

A Cluster17 által 2025 szeptemberében készített Európai Közvélemény-barométer szerint az európaiak jelentős része megalázónak tartja az EU és az Egyesült Államok között nyáron megkötött vámegyezményt, és bizalmi válság alakult ki az Európai Bizottság, különösen annak elnöke, Ursula von der Leyen iránt. A Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Lengyelországban végzett, több mint 5300 fő részvételével készült reprezentatív felmérés a megállapodás megítélését, az EU-vezetés teljesítményét, valamint az európaiak Donald Trumppal és az Egyesült Államokkal szembeni stratégiai elvárásait vizsgálta.

Megaláztatás és egyenlőtlen haszon

A kutatás szerint a válaszadók 71%-a hallott a vámegyezményről, különösen Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban magas az ismertség, míg Lengyelországban alacsonyabb. Az európaiak 52%-a megalázónak érzi az alkut, ez az érzés Franciaországban a legintenzívebb (65%).

A megkérdezettek 77%-a úgy véli, hogy az Egyesült Államok profitál a megállapodásból, míg csupán 2% gondolja, hogy az EU nyert rajta.

A legnagyobb veszteseknek az európai vállalatokat tartják (42%), és 68% negatívan ítéli meg az amerikai fegyvervásárlási kötelezettséget is.