Kemény figyelmeztetést kapott Ursula von der Leyen – ráadásul Brüsszelből: cselekedjen, különben mind elbukunk

Financial Times: Magyarország megelőzte Svédországot és Finnországot
Eközben az uniós versenyképességi javaslatokból nem valósult meg szinte semmi.
Ha a tagállamok továbbra is halogatják a döntéseket, hamar bezárulhat az a szűk időablak, amikor Európa még képes lehet saját jövőjét alakítani.
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke ismét nyomatékosan figyelmeztette az uniós vezetőket:
nem elég dicsérni a reformjavaslatait, végre meg is kellene valósítani őket.
Egy éve mutatta be átfogó tervét Európa versenyképességének erősítésére – közös infrastrukturális beruházásokkal, megújított energiahálózattal, összehangolt védelmi beszerzésekkel és egységes pénzügyi piac kialakításával – írta meg a Politico.
Mindezekből azonban alig valósult meg valami:
egy friss jelentés szerint a Draghi-csomag mindössze 11 százaléka került ténylegesen végrehajtásra.
Ezt is ajánljuk a témában
Eközben az uniós versenyképességi javaslatokból nem valósult meg szinte semmi.
Draghi ajánlásai közül az energiapiac összekapcsolása azért torpant meg, mert egyes országok – érthetően – nem szívesen osztanák meg olcsó áramukat a szomszédokkal. A bankuniót a kormányok fékezik, nehogy elveszítsék a nemzeti szabályozásból fakadó előnyöket. A közös uniós adósság ötletét pedig a „fukar” országok – Németország és Hollandia – söpörték le az asztalról.
Draghi szerint éppen ez a széttagoltság gyengíti az EU-t a világban.
Jó példa erre az Egyesült Államokkal kötött, az európai érdekeket háttérbe szorító kereskedelmi alku, vagy a Washington által kikényszerített katonai kiadásnövelés: mind azt mutatja, hogy az EU képtelen egységesen fellépni.
„Nem lehet mindenre nemet mondani: nem az adósságra, nem az egységes piacra, nem a tőkepiaci unióra” – dorgálta a kormányokat Draghi az Európai Parlamentben.
Bár Brüsszel létrehozott egy külön munkacsoportot Draghi ajánlásainak végrehajtására, a nyolcfős egység kapacitása elenyésző, és a nagy tagállamok sem sietnek pénzt áldozni közös ipari projektekre.
Draghi szerint 2024–2025 fordulója úgy vonul majd be a történelembe, mint az időszak, amikor szertefoszlott az a hit, hogy az EU pusztán gazdasági súlyából politikai befolyást is meríthet.
Ha a tagállamok továbbra is halogatják a döntéseket, Európa számára végleg bezárulhat a lehetőség, hogy saját kezébe vegye sorsát.
Ezt is ajánljuk a témában
Von der Leyenék agyonszabályozott, önkéntes kvótákkal agyonterhelt iparkoncepciója a növekedés és a versenyképesség útjában áll.
Nyitókép: Martin Bertrand / AFP