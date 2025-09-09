Ft
Európa Draghi egység

Kemény figyelmeztetést kapott Ursula von der Leyen – ráadásul Brüsszelből: cselekedjen, különben mind elbukunk

2025. szeptember 09. 08:24

Ha a tagállamok továbbra is halogatják a döntéseket, hamar bezárulhat az a szűk időablak, amikor Európa még képes lehet saját jövőjét alakítani.

2025. szeptember 09. 08:24
null

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke ismét nyomatékosan figyelmeztette az uniós vezetőket:

nem elég dicsérni a reformjavaslatait, végre meg is kellene valósítani őket.

Egy éve mutatta be átfogó tervét Európa versenyképességének erősítésére – közös infrastrukturális beruházásokkal, megújított energiahálózattal, összehangolt védelmi beszerzésekkel és egységes pénzügyi piac kialakításával – írta meg a Politico.

Mindezekből azonban alig valósult meg valami: 

egy friss jelentés szerint a Draghi-csomag mindössze 11 százaléka került ténylegesen végrehajtásra.

Draghi ajánlásai közül az energiapiac összekapcsolása azért torpant meg, mert egyes országok – érthetően – nem szívesen osztanák meg olcsó áramukat a szomszédokkal. A bankuniót a kormányok fékezik, nehogy elveszítsék a nemzeti szabályozásból fakadó előnyöket. A közös uniós adósság ötletét pedig a „fukar” országok – Németország és Hollandia – söpörték le az asztalról. 

Draghi szerint éppen ez a széttagoltság gyengíti az EU-t a világban. 

Jó példa erre az Egyesült Államokkal kötött, az európai érdekeket háttérbe szorító kereskedelmi alku, vagy a Washington által kikényszerített katonai kiadásnövelés: mind azt mutatja, hogy az EU képtelen egységesen fellépni.

„Nem lehet mindenre nemet mondani: nem az adósságra, nem az egységes piacra, nem a tőkepiaci unióra” – dorgálta a kormányokat Draghi az Európai Parlamentben.

Bár Brüsszel létrehozott egy külön munkacsoportot Draghi ajánlásainak végrehajtására, a nyolcfős egység kapacitása elenyésző, és a nagy tagállamok sem sietnek pénzt áldozni közös ipari projektekre.

Draghi szerint 2024–2025 fordulója úgy vonul majd be a történelembe, mint az időszak, amikor szertefoszlott az a hit, hogy az EU pusztán gazdasági súlyából politikai befolyást is meríthet.

Ha a tagállamok továbbra is halogatják a döntéseket, Európa számára végleg bezárulhat a lehetőség, hogy saját kezébe vegye sorsát.

Nyitókép: Martin Bertrand / AFP

patikus-3
2025. szeptember 09. 09:44
A bankuniót a kormányok fékezik, nehogy elveszítsék a nemzeti szabályozásból fakadó előnyöket. A közös uniós adósság ötletét pedig a „fukar” országok – Németország és Hollandia – söpörték le az asztalról. Na, pont ez nem is hiányzik senkinek, sem a bankunió, sem a közös adósság
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 09. 09:36
Most így belegondolva, Orbán ismét zseniális felfedezést és javaslatot tett, a több körös Európa - amit egyszerűsége és használhatósága miatt egészen biztosan nem fognak sem megérteni, sem pedig elfogadni - egy remek kiút lenne a mostani balfaszkodásból. Ezek a nyugatiak ránk akarják erőszakolni önhitt magukat, a nem megy elsőre, erőltesd agyon metódus segítségével. És hamarabb lesznek kalifátus, mint rájöjjenek, hogy ez nem fog menni.
Válasz erre
0
0
h040183
2025. szeptember 09. 09:33
Majd a közös eladósítás összehozza a csapatot. USA-ban is ezt csinálták...
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. szeptember 09. 09:29
Drága úr receptje az egyesült európai állatok felé mutat, melyet minden állam sajátos igényei alapján minimum egy-két pont miatt nem szeretne.
Válasz erre
0
0
