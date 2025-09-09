Kemény figyelmeztetést kapott Ursula von der Leyen – ráadásul Brüsszelből: cselekedjen, különben mind elbukunk

Draghi ajánlásai közül az energiapiac összekapcsolása azért torpant meg, mert egyes országok – érthetően – nem szívesen osztanák meg olcsó áramukat a szomszédokkal. A bankuniót a kormányok fékezik, nehogy elveszítsék a nemzeti szabályozásból fakadó előnyöket. A közös uniós adósság ötletét pedig a „fukar” országok – Németország és Hollandia – söpörték le az asztalról.

Draghi szerint éppen ez a széttagoltság gyengíti az EU-t a világban.

Jó példa erre az Egyesült Államokkal kötött, az európai érdekeket háttérbe szorító kereskedelmi alku, vagy a Washington által kikényszerített katonai kiadásnövelés: mind azt mutatja, hogy az EU képtelen egységesen fellépni.

„Nem lehet mindenre nemet mondani: nem az adósságra, nem az egységes piacra, nem a tőkepiaci unióra” – dorgálta a kormányokat Draghi az Európai Parlamentben.