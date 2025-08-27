Már a német közgazdászok is kihajítanák az EU zöld iparpolitikáját

Jól kalkuláltak a Patrióták: ezért előnyös, hogy a klímapolitikát választották
Az, hogy a Patrióták adhatják a jelentéstevőt a 2040-es klímajelentés tárgyalásához és átdolgozáshoz, egyszerre jelent számukra kihívást és lehetőséget.
Von der Leyenék agyonszabályozott, önkéntes kvótákkal agyonterhelt iparkoncepciója a növekedés és a versenyképesség útjában áll.
Komoly vitát váltott ki Berlinben a német gazdasági minisztérium tudományos tanácsadó testületének friss jelentése, amely élesen kritizálja az Európai Unió Netto-Nulla Ipari Rendeletét (Net Zero Industry Act). A Die Welt szerint a dokumentum megállapítja, hogy az EU túlzott iparpolitikai beavatkozásai nemcsak feleslegesek, de veszélyeztetik is a kontinens gazdasági versenyképességét.
A cél a függőség csökkentése más országoktól, különösen Kínától. A tanácsadók szerint azonban ez az elvárás nem indokolható sem klímapolitikai, sem ellátásbiztonsági érvekkel.
A kormány ne törekedjen ennek a célnak az aktív követésére”
– áll a jelentésben.
A 2023-ban elfogadott rendelet előírja, hogy 2030-ig az EU-ban felhasznált tiszta technológiák –
– legalább 40 százalékát Európában kell gyártani. Ez papíron az európai zöld átállást kívánja gyorsítani, illetve elkerülhetővé akarja tenni, hogy Európa túlzott importfüggésbe kerüljön ezen a téren, elsősorban Kínával szemben.
A „net zero” kifejezés a nulla szén-dioxid-kibocsátásra utal, vagyis arra a célkitűzésre, hogy 2050-re a kontinensnek el kell érnie az úgynevezett klímasemlegességet.
A jelentést Achim Wambach, a mannheimi Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Európai Gazdaságkutató Központ – ZEW) elnöke és Eckhard Janeba, a tanács vezetője jegyzi. Szerintük a túlzott iparpolitikai előírások inkább károkat okoznak:
A fotovoltaikus energia a napenergia egyik formája: napelemek segítségével közvetlenül alakítja át a napfény sugárzását elektromos árammá. Ez ma a megújuló energiaforrások egyik legfontosabb technológiája, amelynek költsége az elmúlt évtizedben drámaian csökkent, főként a kínai gyártásnak köszönhetően.
A szakértők úgy fogalmaztak:
Ha Európa 40 százalékban maga gyártaná a napelemeit, az csak az árakat emelné, és így fékezné a megújuló energiára való átállást.”
A német tanácsadók nem utasítják el teljesen az iparpolitikát, de szigorú korlátokat szabnának neki:
A legjobb iparpolitika most az lenne, ha visszavennénk a túlzott szabályozásból, és következetesen csökkentenénk a bürokráciát.”
Ezzel szemben az EU vezetése – Ursula von der Leyen Green Industrial Dealje nyomán – éppen a stratégiai iparágak célzott támogatásával igyekszik felzárkóztatni a kontinenst az USA-hoz és Kínához. Mario Draghi és Enrico Letta korábbi olasz miniszterelnökök jelentései ugyanis arra mutattak rá, hogy Európa drámaian lemaradt a termelékenységben és a beruházásokban.
A szakértők szerint azonban ez a megoldás teljes zsákutca, mert hosszú távon torzítja a piacot. Pedálként az „autó-, acél- és vegyipari stratégiai csúcstalálkozókat” hozták fel, mondván,
ha minden szektor stratégiai iparágnak minősíti magát és védelmet kér, az a nyitott piacgazdaság végét jelentené.
Ehelyett inkább a strukturális reformokra, a növekedésre fókuszáló, kevésbé szabályozó megközelítés kellene koncentrálni.
Mint fogalmaznak:
Vissza kell szorítani a gazdasági szabadságjogok korlátozását más célok javára.”
Az IG Metall és más szakszervezetek azonban éppen ellenkező állásponton vannak. Szerintük még a jelenleginél is több politikai beavatkozás után kiált a gazdaság:
Helyi gyártási kötelezettségre, munkahelyteremtésre, a szociális- és környezetvédelmi sztenderdek betartására van szükség.”
A támogatandó „kulcstechnológiák” között a félvezetőipart és a hulladéktermelődést nagy mértékben visszafogó, körforgásos gazdaságmodellt említették.
Katherina Reiche gazdasági miniszter a cikk szerint érzékelhetően a józanabb, a brüsszeli túlszabályozást elvető hangokra hallgat. Az összeállítás kiemeli, hogy a CDU-s politikus hivatalosan például nem reagált a szociáldemokraták és a szakszervezetek újabb acélipari csúcstalálkozót sürgető felhívására.
Ha ez az irányvonal válik a német gazdaságpolitika vezérfonalává, van némi esély arra, hogy ismét egy piac- és növekedésorientáltabb európai ipar és kereskedelem kapjon teret, szemben az olyan, önként vállalt, de senki más által nem alkalmazott korlátozásokkal, amelyek csak Európa gazdasági lemaradását növelik a globális versenyben.
Az úgynevezett Clean Industrial Deal nevű programmal zöldítenék erővel Európát.
Fotó: Michal Cizek / AFP