09. 04.
csütörtök
Financial Times Svédország Magyarország klímacél akkumulátorgyár EU Finnország

Financial Times: Magyarország megelőzte Svédországot és Finnországot

2025. szeptember 04. 10:14

Miközben Magyarország vezeti az uniós akkumulátorgyártást, a cleantech munkahelyek számában már a hátát nézik a skandináv országok is. Az uniós versenyképességi javaslatokból viszont nem valósult meg szinte semmi.

2025. szeptember 04. 10:14
null

Mario Draghi, volt EKB-elnök 383 versenyképességi javaslatából mindössze 11,2 százalékot hajtott végre az EU egy év alatt – kritizálta Ursula von der Leyen bizottsági elnököt João Cotrim de Figueiredo EP-alelnök. A Financial Times szerint a Mercosur-megállapodás ratifikációját a francia, lengyel és belga ellenállás nehezíti.

A cikk megjegyzi,

bár Magyarország és Lengyelország rendre blokkolja az ambiciózus klímacélokat Brüsszelben, új kutatás szerint e két ország vezeti az uniós akkumulátorgyártást, Magyarország például több mint 100 GW kapacitással bővít, cleantech munkahelyek számában is megelőzi Svédországot és Finnországot.

Ben McWilliams (Bruegel) paradoxnak nevezte ezt a helyzetet: miközben Budapest aktívan vonzza a zöldipari beruházásokat és exportból profitál, továbbra sem támogatja határozottan az EU-s klímapolitikát.



Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

angie1
2025. szeptember 04. 11:24
Gondoltam, hogy menni fog a visítás, ha már az ő szennylapjuk is Orbánékat magasztalja, de lehet csak a Tóni rendelre meg a cikket...
Agricola
2025. szeptember 04. 11:06
"Ben McWilliams (Bruegel) paradoxnak nevezte ezt a helyzetet: miközben Budapest aktívan vonzza a zöldipari beruházásokat és exportból profitál, továbbra sem támogatja határozottan az EU-s klímapolitikát." Ez nem igaz! Valójában Magyarország a világ élvonalában van a napenergia arányában. Az elmúlt években a napenergia hazai térnyerése példátlan ütemben zajlott. Míg 2018-ban mindössze alig 700 megawattnyi beépített kapacitással rendelkezett az ország, 2024-re ez a szám meghaladta a 6 gigawattot. Ez azt jelenti, hogy néhány év alatt közel tízszeres növekedés történt, ami Európában is kiemelkedőnek számít. Magyarország 2024-ben történelmi mérföldkőhöz érkezett: a teljes villamosenergia-termelés 25 százalékát napenergia adta, amivel világelső lett a mutató tekintetében.
vamonos-4
2025. szeptember 04. 10:53
Olyanrol szo sincs a FT cikkeben, amirol a Mandi hazudozik Olyan megint nincs hogy "cleantech munkahelyek", ez olyan mint a "diplomas atlagber", sokat beszelnek rola mikozben nem letezik ilyesmi
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 04. 10:46
az EUs klímapolitikának semmi köze nincs a zöld"iparhoz mert annyira nem törődik a realitásokkal, hogy a szénbányák nyitnak újra. Miért kéne támogatni?
