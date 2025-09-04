Financial Times: Magyarország megelőzte Svédországot és Finnországot

Mario Draghi, volt EKB-elnök 383 versenyképességi javaslatából mindössze 11,2 százalékot hajtott végre az EU egy év alatt – kritizálta Ursula von der Leyen bizottsági elnököt João Cotrim de Figueiredo EP-alelnök. A Financial Times szerint a Mercosur-megállapodás ratifikációját a francia, lengyel és belga ellenállás nehezíti.

A cikk megjegyzi,

bár Magyarország és Lengyelország rendre blokkolja az ambiciózus klímacélokat Brüsszelben, új kutatás szerint e két ország vezeti az uniós akkumulátorgyártást, Magyarország például több mint 100 GW kapacitással bővít, cleantech munkahelyek számában is megelőzi Svédországot és Finnországot.

Ben McWilliams (Bruegel) paradoxnak nevezte ezt a helyzetet: miközben Budapest aktívan vonzza a zöldipari beruházásokat és exportból profitál, továbbra sem támogatja határozottan az EU-s klímapolitikát.