Von der Leyen érzi a vesztét – új tanácsadóval kapaszkodna vissza a hatalomba

Ursula von der Leyen személyi cserével próbálja a kabinetje versenyképességét javítani, miután egyre nő a bizalmatlanság vele szemben az Egyesült Államokkal kötött vámszerződés miatt – írja a Politico beszámolva arról a hírről, hogy Michele Piergiovanni, Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenyjogért felelős biztosának korábbi tanácsadója csatlakozik a bizottsági elnök csapatához.

Piergiovanni érkezése egyúttal azt is jelentheti, hogy a Bizottság elnökének jelenlegi bizalmatlansági és digitális tanácsadója, Anthony Whelan távozni kényszerülhet.

A Politico értesülései szerint az olasz szakember versenyképességi és gazdasági tanácsokkal fogja ellátni Von der Leyent.

Ez a döntés azt mutatja, hogy a politikus egy olyan téren próbálja megerősíteni a pozícióját, amely kulcsfontosságú politikai szempontból. Egyrészt, igyekszik enyhíteni a a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket, másrészt szeretné felülvizsgálni az állami ipar finanszírozására vonatkozó szabályokat a gazdasági növekedés érdekében – írja a lap, és hozzáteszi, Von der Leyen nagy reményeket fűz Piergiovanni szakértelméhez és kapcsolatához a versenyügyi főigazgatósággal.

