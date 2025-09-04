Ft
Michele Piergiovanni Ursula von der Leyen Politico

Von der Leyen érzi a vesztét – új tanácsadóval kapaszkodna vissza a hatalomba

2025. szeptember 04. 16:34

Nagy reményeket fűz hozzá.

2025. szeptember 04. 16:34
Ursula von der Leyen személyi cserével próbálja a kabinetje versenyképességét javítani, miután egyre nő a bizalmatlanság vele szemben az Egyesült Államokkal kötött vámszerződés miatt – írja a Politico beszámolva arról a hírről, hogy Michele Piergiovanni, Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenyjogért felelős biztosának korábbi tanácsadója csatlakozik a bizottsági elnök csapatához.

Piergiovanni érkezése egyúttal azt is jelentheti, hogy a Bizottság elnökének jelenlegi bizalmatlansági és digitális tanácsadója, Anthony Whelan távozni kényszerülhet.

A Politico értesülései szerint az olasz szakember versenyképességi és gazdasági tanácsokkal fogja ellátni Von der Leyent.

Ez a döntés azt mutatja, hogy a politikus egy olyan téren próbálja megerősíteni a pozícióját, amely kulcsfontosságú politikai szempontból. Egyrészt, igyekszik enyhíteni a  a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket, másrészt szeretné felülvizsgálni az állami ipar finanszírozására vonatkozó szabályokat a gazdasági növekedés érdekében – írja a lap, és hozzáteszi, Von der Leyen nagy reményeket fűz Piergiovanni szakértelméhez és kapcsolatához a versenyügyi főigazgatósággal.

Nyitókép: JANEK SKARZYNSKI / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kir2vik
2025. szeptember 04. 17:30
Úgy ránézésre egy buzi meg egy leszbi. De nem az a probléma velük. A kis buzi egy Soros fiacska klón.
londonbaby
2025. szeptember 04. 17:29 Szerkesztve
a kötélen lógva kapaszkodj te náci büdös brüsszel patkány !!!!! . Lógni fogsz a kurva hitlerivadék anyád !!!!! . Kurva élet ..kivárni a választást ez a legnehezebb.. na nem az eredményt, mert az egyértelmű.. hanem ami utána jön.... "............."
khomeini
2025. szeptember 04. 17:28
olasz...? azok már bizonyítottak a gazdaságban...
optimista-2
2025. szeptember 04. 17:18
Fonderleyennél nem nehéz okosabbnak lenni.
