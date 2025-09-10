Botrány: a Tisza Párt képviselői állva tapsolták meg Von der Leyen háborúpárti beszédét (VIDEÓ)

Kidobta az ablakon a dzsekijét, és utánaugrott – Bencsik Samu tragédiája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

Sokan úgy tudják, úgy beszélik, hogy Bencsik Sándort megölték. Az biztos, hogy nem kímélte sem a diktatúra, sem a tulajdon apósa...