háború Tisza Párt Ukrajna Ursula von der Leyen

Botrány: a Tisza Párt képviselői állva tapsolták meg Von der Leyen háborúpárti beszédét (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 13:12

Az Európai Bizottság elnöke szerdán tartotta évértékelő beszédét az Európai Parlamentben.

2025. szeptember 10. 13:12
null

A Tisza Párt képviselői állva tapsolták Ursula von der Leyen európai parlamenti beszédét, amelynek középpontjában az orosz–ukrán háború és Európa jövője állt. A Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy 

nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, több szankcióra van szükségünk.

Von der Leyen hangsúlyozta: Ukrajna jövője az EU-ban van.

A beszéd végén a tiszások állva tapsolták az elnököt, elismerve Ukrajna támogatásáért tett erőfeszítéseit.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

gullwing
2025. szeptember 10. 14:58
Ezért kapják a pénzt ezek a szekunder szégyenek...
martens
2025. szeptember 10. 14:54
Hányadék banda.
billysparks
2025. szeptember 10. 14:52
Ez miért botrány? Köztudott, hogy MP melyik oldalon áll.
Fideszre_fogok_szavazni_hogy_kapjatok_12szazalekos_minimalberemelest
2025. szeptember 10. 14:43
"balbako_" nevű megnyomorítottól kérdezem, hogy ha kiveszem a kommentedből a neveket és behelyettesítem más nevekkel, akkor fogod érezni, hogy milyen primitív buta fasz vagy? Figyelj: Orbán eddig a szaros Ursuláért csápolt az első sorban, sőt Orbán volt az aki meg is választotta őt az EU-ban, oda ahová elkönyökölt, most a csürhéje élén vele a Ursula ellen örömködik é csápol.
