Botrány: a Tisza Párt képviselői állva tapsolták meg Von der Leyen háborúpárti beszédét (VIDEÓ)

„Ukrajna jövője az Unióban van” – évet értékel Ursula von der Leyen (ÉLŐ)
Fő téma az orosz–ukrán háború.
Az Európai Bizottság elnöke szerdán tartotta évértékelő beszédét az Európai Parlamentben.
A Tisza Párt képviselői állva tapsolták Ursula von der Leyen európai parlamenti beszédét, amelynek középpontjában az orosz–ukrán háború és Európa jövője állt. A Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy
nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, több szankcióra van szükségünk.
Von der Leyen hangsúlyozta: Ukrajna jövője az EU-ban van.
A beszéd végén a tiszások állva tapsolták az elnököt, elismerve Ukrajna támogatásáért tett erőfeszítéseit.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala